Ciepło z metra ogrzeje mieszkania na Pradze-Południe. Warszawa współpracuje z Danią Mikołaj Cichocki 01.02.2024 12:44 Innowacyjny projekt warszawskiego metra. Ciepło odzyskane z pracy kolejki ogrzeje mieszkania na Pradze-Południe. Władze miasta w obecności króla Danii podpisały porozumienie z duńskim rządem i przedsiębiorstwami, dotyczące wykorzystania ciepła odpadowego powstałego w czasie eksploatacji metra.

Stacja Metro Centrum (autor: Warszawski Transport Publiczny)

Warszawskie metro wykorzysta ciepło odpadowe do ogrzania mieszkań na Pradze-Południe. Podpisano porozumienie z duńskim rządem w ramach ekologicznej współpracy. Ciepło odzyskane z pracy warszawskiego metra, po odpowiednim podgrzaniu do temperatury 90 stopni, może zostać wykorzystane do ogrzania budynków i dostarczenia mieszkańcom ciepłej wody.

- Dzięki współpracy z rządem duńskim mamy dzisiaj okazję podpisać porozumienie, które pozwoli nam skorzystać z doświadczeń duńskich w zakresie odzysku tak zwanego ciepła odpadowego, dzięki któremu będziemy mogli zasilać budynki publiczne - mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.



- Ciepło produkowane jest przez wszystkie urządzenia na stacjach - mówi rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń. - Mamy tutaj zarówno pracujące w ciągłym trybie schody ruchome i windy, ale również poruszające się pociągi. To ciepło, które wytwarzamy, będzie mogło być spożytkowane i wykorzystane ponownie - tłumaczy.



- Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii możemy ogrzać tysiące mieszkań - mówi prezes zarządu Danfoss Adam Jędrzejczak. - Jeżeli chodzi o odzyskanie ciepła odpadowego z warszawskiego metra, to pozwoli ono na to, żeby zasilić w ciepło i ciepłą wodę użytkową ponad 14 tys. mieszkań mieszkańców Warszawy - wskazuje.

W ciągu najbliższego roku powstanie studium wykonalności, które oblicza potencjał odzyskiwanego ciepła. Kolejnymi krokami będzie m.in. ogłoszenie przetargu na wykonawcę czy montaż odpowiednich urządzeń.

