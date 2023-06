W weekend rozpoczyna się sezon na otwartych kąpieliskach w Warszawie RDC 02.06.2023 21:31 W weekend rozpoczyna się letni sezon na miejskich pływalniach. W sobotę, 3 czerwca, działalność rozpoczną Ośrodek Moczydło i baseny przy ul. Inflanckiej. W niedzielę amatorzy wypoczynku nad wodą będą mogli odwiedzić kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim.

Park Kultury w Powsinie (autor: UM Warszawa)

W stolicy jest pięć dużych kompleksów kąpielisk na otwartym powietrzu. Zlokalizowane są w dzielnicach: Wola (Moczydło), Śródmieście (Inflancka), Mokotów (Jeziorko Czerniakowskie), Ochota (Park Szczęśliwicki) oraz Wilanów (Park Kultury w Powsinie). „Tradycyjnie otwierane były na początku kalendarzowego lata. W tym roku jednak ze względu na sprzyjającą, słoneczną aurę, część obiektów zostanie uruchomiona nieco wcześniej” – wyjaśnił stołeczny ratusz.

W sobotę, 3 czerwca, o godz. 9 ratusz zaprasza do Ośrodka Moczydło (ul. Górczewska 69/73), godzinę później amatorzy wodnych rozrywek będą mogli skorzystać z oferty Ośrodka Inflancka (ul. Inflancka 8). Z kolei w niedzielę o godz. 9 na chętnych czeka kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim (ul. Jeziorna 4).

Bilety na basen w Warszawie

W tym roku bilety na otwarte pływalnie są o około 10 zł droższe. Na Moczydle za bilet normalny trzeba będzie zapłacić 50 zł, a za ulgowy 35 zł. Natomiast za korzystanie z uroków otwartej pływalni przy ulicy Inflanckiej, dorośli zapłacą 40 zł, bilet ulgowy kosztuje 30 zł a rodzinny - 80 zł. Bardzo korzystne oferty na miejskie pływalnie mają posiadacze Karty Warszawiaka i Młodego Warszawiaka. Na Moczydle zapłacą za bilet normalny 40 zł a za ulgowy 25 zł. Na Inflanckiej odpowiednio 32 zł i 24 zł.

Kolejne pływalnie będą otwarte w czwartek, 8 czerwca – kompleks basenów w Parku Szczęśliwickim (ul. Usypiskowa 18; start o godz. 9; w dniu otwarcia wstęp bezpłatny), 15 czerwca – pływalnia w Park Kultury w Powsinie (ul. Maślaków 1; godz. 10).

Ponadto 18 czerwca – w Ośrodku Moczydło i 24 czerwca – w Ośrodku Inflancka – odbędą się imprezy inaugurujące letni sezon w tych kąpieliskach.

Jeziorko Czerniakowskie – zasady

Ratusz apeluje, żeby warszawiacy, którzy zamierzają korzystać z kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim, pamiętali, że to teren rezerwatu przyrody i należy przestrzegać tam kilku zasad.

Wolno poruszać się wyłącznie po szlaku pieszym i w wyznaczonych do tego strefach. Pływanie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Śmieci należy wyrzucać do koszy na odpady. Nie wolno zbliżać się do dzikich zwierząt oraz dokarmiać ptaków i innych zwierząt. Nie wolno palić ognisk i tytoniu ani grillować. Nie wolno też zbierać i niszczyć roślin oraz innych obiektów w rezerwacie. Rezerwat to miejsce, gdzie żyją zwierzęta i nie należy ich niepokoić.

Dlatego nie wolno hałasować i wyprowadzać psów poza wyznaczonymi do tego strefami.

