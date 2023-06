Utrudnienia w Warszawie. Zmiany w ruchu i objazdy dla autobusów i tramwajów RDC 17.06.2023 09:11 Dziś w Warszawie w związku ze zgromadzeniami, Paradą Równości oraz przejazdami rolkarzy i wrotkarzy utrudnienia w kilku dzielnicach miasta. Niektóre ulice czasowo będą wyłączne z ruchu, a autobusy i tramwaje będą kierowane na trasy objazdowe.

Utrudnienia w Warszawie (autor: KSP)

Parada Równości, przejazdy rolkarzy i wrotkarzy – w związku z tymi wydarzeniami dziś w Warszawie utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej.

Największe dziś zgromadzenie zaplanowano na godz. 14:00. Miasteczko związane z paradą zacznie jednak swoją działalność o godz. 11:00. Początek w parku Świętokrzyskim, przy Pałacu Kultury i Nauki, od stron Pałacu Młodzieży. Następnie, ok. godz. 17:00 pod PKiN na ulicy Świętokrzyskiej odbędzie się koncert finałowy parady.

Sam przemarsz rozpocznie się o godz. 14:00. Auta i platformy ustawią się na ulicy Świętokrzyskiej i Emilii Plater.

Stamtąd parada przejdzie ulicą Marszałkowską do placu Konstytucji, dalej ulicą Waryńskiego do ronda Jazdy Polskiej, gdzie skręci w aleję Armii Ludowej, by dotrzeć do alei Niepodległości, Chałubińskiego i alei Jana Pawła II. Na rondzie ONZ uczestnicy wydarzenia ponownie skręcą w ulicę Świętokrzyską.

W związku z paradą planowane są zmiany w organizacji ruchu. Podczas formowania się szyku parady możliwe jest zamknięcie w tym czasie ulicy Świętokrzyskiej, a także ulicy Emilii Plater i Marszałkowskiej. Potem, do godziny 17:00 policja może decydować o zamykaniu kolejnych ulic na trasie demonstracji, a także dróg krzyżujących się z trasą przemarszu.

W miarę przemieszczania się parady wprowadzane będą również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Innymi trasami kursować będą autobusy linii: 100, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 158, 159, 160, 171, 174, 175, 178, 200, 502, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 525.

W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ulicą Marszałkowską i w Alejach Jerozolimskich. Trasy zmienią tramwaje linii: 4, 7, 9, 15, 17, 22, 24, 33, 35, 36, 78. Będą za to kursowały obie linie metra.

Nighskating Warszawa – jakie trasy?

Utrudnienia w stolicy są również związane z dwoma przejazdami rolkarzy i wrotkarzy z cyklu Nighskating Warszawa. Uczestnicy, w zależności od doświadczenia i umiejętności, mogą wybrać dystans 19 lub 45 kilometrów.

Pierwszy przejazd o godz. 19:00, a drugi o godz. 22:00. Oba wystartują sprzed pomnika Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu.

Średniozaawansowani rolkarze spotkają się o godz. 18:00, by wystartować o godz. 19:00. Przejazd będzie liczyć 19 kilometrów, a średnia prędkość wyniesie około 12–14 km/h. Na trasie będzie można spotkać zjazdy i podjazdy, a także nierówności.

Uczestnicy wyruszą sprzed pomnika Mikołaja Kopernika i pojadą ulicami: Krakowskie Przedmieście – Świętokrzyska – Marszałkowska – rondo Dmowskiego – Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – aleja Poniatowskiego – rondo Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – Zabraniecka – Naczelnikowska – Radzymińska – Trocka – św. Wincentego – rondo Żaba – 11 Listopad – Szwedzka – aleja „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – aleja „Solidarności” – plac Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Tokarzewskiego-Karaszewicza – Krakowskie Przedmieście.

O godz. 21:00, przed pomnikiem Mikołaja Kopernika, zaczną gromadzić się uczestnicy najtrudniejszego z przejazdów, określanego jako „extreme”. Rolkarze i wrotkarze poruszać się będą ze znaczną prędkością – około 20 km/h – a na trasie będą górki i ostre zjazdy.

O godz. 22:00. wyruszą na trasę 45-kilometrowego przejazdu. Ten prowadzi ulicami: Krakowskie Przedmieście – Świętokrzyska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Towarowa – rondo Daszyńskiego – Prosta – Kasprzaka – Elekcyjna – Deotymy – Obozowa – Księcia Janusza – Księcia Bolesława – rondo Legii Warszawa – Księcia Bolesława – Widawska – Wrocławska – Powstańców Śląskich – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – Krasińskiego – Powązkowska – rondo Ofiar Zbrodni Katyńskiej – aleja Obrońców Grodna – aleja Prymasa Tysiąclecia – rondo Zesłańców Syberyjskich – Aleje Jerozolimskie – rondo Regan – Łopuszańska – Hynka – Sasanki – Marynarska – rondo Unii Europejskiej – Wołoska – Woronicza – aleja Niepodległości – Chałubińskiego – aleja Jana Pawła II – rondo ONZ – Świętokrzyska – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście. Przejazd zakończy się już w niedzielę, 18 czerwca, około godz. 0:30.

Oba przejazdy zabezpieczać będzie policja. Na trasach mogą wystąpić czasowe wstrzymania ruchu, które będą oddziaływać także na kursowanie komunikacji miejskiej.

Czytaj też: Nowe tablice przy rondzie Sedlaczka. Kierowcy nie będą już jeździć pod prąd?