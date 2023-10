Ułatwienie dla seniorów. Urząd Dzielnicy Wawer rusza z akcją #WAWERdlaSENIORA

Urząd Dzielnicy Wawer stworzył akcję skierowaną do seniorów o nazwie #WAWERdlaSENIORA. Ideą powstania hasztagu jest skupienie mocno rozproszonych ofert dla seniorów z różnych podmiotów czy instytucji w jednym miejscu. — Jest to znakomite ułatwienie do wybrania tego, co człowieka interesuje — mówi przewodnicząca Wawerskiej Rady Seniorów.