13-latka zatrzymana na Żoliborzu w sprawie oszustw "na policjanta" RDC 15.10.2023 14:41 Policjanci z Żoliborza na gorącym uczynku zatrzymali 13-latkę podejrzaną o udział w oszustwach dokonywanych metodą „na policjanta”. Dziewczyna wraz z innymi osobami jest podejrzana o to, że oszukała i usiłowała oszukać dwie osoby na kwotę 58 tys. zł.

Policja (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Polska Policja)

13-latka została zatrzymana na warszawskim Żoliborzu w związku z oszustwami metodą "na policjanta".

- Do zatrzymania 13-latki doszło przy ulicy Broniewskiego. To tam żoliborscy policjanci zorganizowali zasadzkę, w którą wpadła kompletnie zaskoczona takim rozwojem sytuacji nastolatka. Zanim jednak do tego doszło, nieustalona jeszcze osoba zadzwoniła do 94-letniego mężczyzny i podszywając się pod funkcjonariusza policji, pod pretekstem policyjnej akcji wymierzonej w przestępców, nakłaniała swoją ofiarę do pójścia do banku i wypłacenia z konta 40 tys. złotych - przekazała Elwira Kozłowska z żoliborskiej komendy policji.

Oszust polecił seniorowi, aby ten oczekiwał z pieniędzmi w domu i przekazał je osobie, która będzie znała wcześniej ustalone hasło. W umówionym miejscu na "odbieraka", czyli 13-latkę, zamiast pieniędzy czekali już prawdziwi policjanci.

Sprawą od razu zajęli się policjanci z wydziału profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii. Funkcjonariusze ustalili, że dzień wcześniej 13-latka odebrała od innej pokrzywdzonej 18 tys. zł. Dziewczyna była również poszukiwana w celu doprowadzenia jej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

- Sprawa nieletniej już trafiła do sądu. Nastolatka odpowie za oszustwo i usiłowanie oszustwa. Sprawa ma charakter rozwojowy - poinformowała Kozłowska.

Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta". "Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy naszych krewnych przed osobami podszywającymi się pod członków rodziny czy policjantów" - apeluje.

Czytaj też: Pandora Gate. Youtuber Stuu zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Jest podejrzany o pedofilię