Ukradł żółwia ze sklepu zoologicznego, później przyszedł z nim po karmę RDC 11.07.2023 09:39 31-letni mężczyzna ukradł ze sklepu zoologicznego żółwia. Chwilę potem wrócił do sklepu z gadem w kieszeni, aby kupić karmę. W komendzie na Woli usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Ukradł żółwia ze sklepu zoologicznego, później przyszedł z nim po karmę (autor: Policja Wola)

Z terrarium sklepu zoologicznego na Woli zniknął żółw stepowy o wartości około 1200 zł. Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że żółw został skradziony ze sklepowego akwarium przez mężczyznę, który wykorzystał chwilę nieuwagi pracownika i zabrał go z terrarium, po czym schował do kieszeni i wyszedł.

- Pracownicy zorientowali się, że doszło do kradzieży i sprawdzili, że moment kradzieży utrwalił się na monitoringu - przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Niedługo po zniknięciu żółwia do sklepu wrócił 31-latek, który zamierzał kupić karmę dla żółwi. Pracownicy rozpoznali go i zaalarmowali policję. Okazało się, że przez cały ten czas miał skradzionego gada w kieszeni.

Mężczyzna zatrzymany przez stołecznych wywiadowców trafił do wolskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Żółw wrócił do właścicieli.

