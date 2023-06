Straż Miejska przypomina o bezpieczeństwie: Fajne wakacje to bezpieczne wakacje Przemysław Paczkowski 21.06.2023 06:21 Stołeczna Straż Miejska przed rozpoczęciem wakacji przypomina o bezpieczeństwie – w okresie letnim strażnicy częściej patrolują miejsca wypoczynku takie jak bulwary wiślane czy miejskie plaże. – Trzeba mówić o bezpieczeństwie, ponieważ my się do niego przyzwyczailiśmy, a nie jest nam ono dane na zawsze – podkreśla komendant SM.

8 Bezpieczne wakacje ze Strażą Miejską (autor: RDC)

Bezpieczne wakacje ze Strażą Miejską – pod takim hasłem stołeczni funkcjonariusze rozpoczynają letni sezon i przypominają o najważniejszych zasadach bezpiecznego wypoczynku m.in. nad wodą czy podczas rowerowych wycieczek.

– Trzeba mówić o bezpieczeństwie, ponieważ my się do niego przyzwyczailiśmy, a nie jest nam ono dane na zawsze. Pogoda sprzyja, jest coraz cieplej, za chwilę zaczynają się wakacje, dlatego tak bardzo ważne jest podkreślanie, jak istotne jest dbanie o nasze wspólne bezpieczeństwo i reagowanie na to, jak się zachowują inni – zauważa komendant Straży Miejskiej Magdalena Ejsmont.

O pracy strażników miejskich w czasie wakacyjnym mówi naczelnik Oddziału Patrolu Rzecznego Adam Doczyński.

– Od tego roku rozpoczęliśmy działania związane z wykorzystaniem naszej łodzi patrolowej, na której służbę pełni grupa wykwalifikowanych funkcjonariuszy, które w sytuacjach zagrażających życiu są w stanie udzielić pomocy. Na terenie bulwarów realizujemy patrole zarówno rowerowe, jak i piesze – informuje.

Straż Miejska zaprasza również na zajęcia z zakresu profilaktyki podczas tegorocznej edycji Lato w mieście.

Spotkania będą odbywały się na terenie szkół oraz w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ulicy Młynarskiej na Woli.

Czytaj też: Troje dzieci zamkniętych w nagrzanym samochodzie. Matka zostawiła je „tylko na chwilę”

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/PA