Zmiana w organizacji ruchu na rondzie Sedlaczka. Kiedy otwarcie Łazienkowskiej? Adam Abramiuk 13.10.2023 06:13 Dziś w południe drogowcy pracujący przy przebudowie Trasy Łazienkowskiej w Warszawie na rondzie Sedlaczka przeniosą ruch na drugą odnowioną stronę od liceum Batorego. Wykonawcy zostanie do zrobienia ostatnia część, po której dotychczas był prowadzony ruch. Zasady ruchu nie ulegną zmianie, czyli nadal będzie ruch wahadłowy – podkreśla Agata Choińska ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

3 Przebudowa Trasy Łazienkowskiej (autor: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta)

Wykonawca przebudowy Trasy Łazienkowskiej szykuje się do budowy ostatniej ćwiartki ronda Sedlaczka. Gdy drogowcy zaczną wymianę podbudowy i układanie wiążącej warstwy asfaltu na dotychczas dostępnej jezdni, kierowcy pojadą drugą stroną skrzyżowania. Przełożenie ruchu nastąpi o godzinie 12:00.

– Zasady ruchu nie ulegną zmianie, czyli nadal będzie ruch wahadłowy. Oddanie gotowego ronda i otwarcie ulicy Łazienkowskiej ma nastąpić jeszcze w tym roku – podaje Agata Choińska ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Planowo taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca listopada.

Kiedy koniec prac na Powiślu?

Prace drogowe na przebudowie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej na Agrykoli są już prawie zakończone. Położenie ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu oznacza, że jezdnia będzie wkrótce gotowa do oddania do ruchu.

Zanim to jednak nastąpi, muszą zostać przeprowadzone formalności.

– Przygotowujemy się do przeprowadzenia prób obciążeniowych nowego wiaduktu. W następnej kolejności będziemy już gromadzili dokumentację, która posłuży nam do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowego wiaduktu, a następnie będziemy chcieli wskazać termin otwarci południowej strony Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola – informuje Choińska.

Miasto zapewnia, że kierowcy pojadą nowym wiaduktem do końca tego roku.

Koszt przebudowy wiaduktów na Trasie Łazienkowskiej to ok. 90,5 mln zł. Do połowy 2025 roku potrwa analogiczna przebudowa wiaduktów po drugiej stronie Wisły – nad ulicami Paryską i Bajońską.

