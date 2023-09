Trasa Łazienkowska gotowa szybciej niż zakładano? Ostatnie prace na wiadukcie płd. RDC 29.09.2023 11:42 Trwa asfaltowanie południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej. To jedne z ostatnich prac przy obiekcie, który – podobnie jak wiadukt północny przy Agrykoli – został całkowicie przebudowany. Jak przekazał ratusz, tempo prac pozwala przypuszczać, że zakończą się one przed planowanym terminem.

3 Prace na Trasie Łazienkowskiej (autor: E. Lach/UM Warszawa)

Prace przy przebudowie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej postępują szybciej niż zakładano. Wyburzanie południowego wiaduktu rozpoczęło się po otwarciu nowego wiaduktu północnego – w grudniu ub.r. W kilka miesięcy – od lutego br. – powstała cała żelbetowa konstrukcja południowego wiaduktu – wraz z betonową płytą. We wtorek, 26 września, po południowej stronie Trasy Łazienkowskiej rozpoczęło się już układanie nawierzchni.

– Inwestycja ta powstała w latach 70. i musieliśmy ją wyremontować, co oczywiście spowodowało pewne problemy. Ale cieszę się, że przyspieszyliśmy i że będziemy mogli oddać wiadukt dużo szybciej. Trasa miała być gotowa do marca 2024 roku, ale mam nadzieję, że kierowcy pojadą tym odcinkiem już przed końcem tego roku. Będą jeszcze trwały prace pod wiaduktem, ale ruch wreszcie ruszy – i to dużo szybciej. Przebudowany wiadukt połączy Śródmieście z Saską Kępą, Grochowem i Gocławiem, a Trasa Łazienkowska stanie się w pełni przelotowa po lewej stronie Wisły – mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

Zmiany na Trasie Łazienkowskiej

Po zakończeniu całej inwestycji na nowych wiaduktach, poza jezdniami, pojawią się nowe przystanki autobusowe, obustronne ciągi pieszo-rowerowe i pochylnie poprawiające dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Wszystko będzie oświetlone nowymi latarniami LED-owymi.

Nowe wiadukty Trasy Łazienkowskiej mają ok. 400 m długości. Zastąpią one stare obiekty, które powstały wraz z pozostałą częścią Trasy Łazienkowskiej i były użytkowane od 1974 r. Ze względu na pogarszający się stan techniczny konieczna była ich modernizacja.

Ruch na Trasie Łazienkowskiej

Przed rozpoczęciem trwającej przebudowy przejeżdżało nimi ponad 110 tys. pojazdów dziennie. W 2015 r. specjaliści z Politechniki Warszawskiej wykonali ekspertyzę stanu technicznego wiaduktów, w której rekomendowali rozebranie obiektów i odbudowanie ich od podstaw.

W lipcu 2021 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z firmą SKANSKA na przebudowę wiaduktów. Pierwszy z nich, północny, został wyłączony z ruchu pod koniec stycznia 2022 r. Ruszyła wówczas jego rozbiórka, a następnie odbudowa. W grudniu 2022 r. – czyli po niespełna jedenastu miesiącach – nowy, północny wiadukt był już gotowy. Jego otwarcie umożliwiło przełączenie ruchu, w obydwu kierunkach, na północną stronę Trasy Łazienkowskiej i przystąpienie do prac po stronie południowej.

Prace remontowe na Trasie Łazienkowskiej

Poza układaniem nawierzchni z tzw. asfaltu twardolanego – na całym, ponad 400-metrowym odcinku wiaduktu południowego – równolegle budowane są prowadzące na niego schody. Trwa również montaż barier oraz balustrad, a obie konstrukcje – północna i południowa – zabezpieczane są przed korozją.

Kompleksowe prace wykończeniowe odbywają się również pod wiaduktem – powstaje sygnalizacja świetlna na rondzie Sedlaczka, a na jego południowo-zachodniej części ustawiane są krawężniki. Ponadto budowany jest ciąg pieszo-rowerowy przy kościele Matki Boskiej Jerozolimskiej na ul. Łazienkowskiej. Niedługo zakończą się również prace przy układaniu chodników przylegających do ciągu pieszo-rowerowego w Parku Ujazdowskim.

Koszt inwestycji to ok. 90,5 mln zł. Realizuje ją Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Wykonawcą prac jest SKANSKA SA.

Inwestycja przy Parku Agrykola to kolejny etap, realizowanej w ostatnich latach, przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowano: most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim. W połowie 2025 r. zakończy się trwająca przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie.

Źródło: inf. prasowa Autor: RDC /PA