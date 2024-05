„Tribute to Warsoul Sessions” na cześć Macieja Wyrobka. „Dla muzyki poświęcił wiele” Cyryl Skiba 14.05.2024 14:01 Był poszukiwaczem nowych, nieoczywistych brzmień - szef muzyczny RDC Maciej Goliński wspomina zmarłego dziesięć lat temu Macieja Wyrobka, znanego jako DJ Maceo Wyro. To właśnie jemu poświęcone będzie jutrzejsze spotkanie pod hasłem „Tribute to Warsoul Sessions”. Odbędzie się ono w Gimlet Live w Food Town w Fabryce Norblina.

„Tribute to Warsoul Sessions” na cześć Macieja Wyrobka (autor: mat. prasowe)

Jutro w w Gimlet Live w Food Town w Fabryce Norblina odbędzie się „Tribute to Warsoul Sessions”. To spotkanie poświęcone zmarłemu dziesięć lat temu Maciejowi Wyrobkowi, znanemu jako DJ Maceo Wyro. W rozmowie z Radiem dla Ciebie wspominał go nowy dyrektor muzyczny RDC Maciej Goliński.

- Maceo Wyro był nie tylko moim współpracownikiem, ale i serdecznym przyjacielem - mówił. - Człowiek, który wielu osobom z pokolenia wychowanego muzycznie w latach dziewięćdziesiątych - początku dwutysięcznych, może się kojarzyć z nowymi brzmieniami, z poszukiwaniem nowych nurtów w elektronice. Nie tylko z resztą, ale w ogóle nowych nurtów w muzyce. To jest człowiek, który temu poświęcił swoje życie, który dla muzyki poświęcił wiele - wskazał.

„Wspaniałe nazwiska”

Środowy koncert i jam session w Fabryce Norblina zapowiada się wyjątkowo.

- Wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować coś, co prawdopodobnie najbardziej uczciłoby pamięć, a przy okazji dało okazję do ponownego spotkania ludzi, którzy ciągle czegoś nowego w muzyce szukają bądź szukali. Będzie to jam muzyczne. Dało się zaprosić kilka znanych muzyków, wspaniałe nazwiska, również wokalne, bo mogę potwierdzić już to na sto procent, że gościem będzie również Natalia Przybysz - tłumaczył szef muzyczny RDC.



„Tribute to Warsoul Sessions” w Gimlet Live w Food Town w Fabryce Norblina w środę o godzinie 20:00.

Skład zespołu:

Envee - DJ, prowadzący

Tomasz Mądzielewski - perkusja

Piotrek Pacak - bas

Kamil Barański - klawisze

Bartek Pająk - perkusjonalia

Jarek Kaczmarczyk - saksofony

Wojciech Doleżyczek - gitara

Nick Sinckler - wokal

Karolina Jarzyńska - wokal

Tomek Pacak - wokal

+ goście specjalni

DJ Maceo Wyro, właśc. Maciej Wyrobek (ur. 13 października 1971, zm. 14 maja 2014) – polski muzyk awangardowy, DJ. Karierę muzyczną zaczynał jako gitarzysta basowy zespołu rockowego Paraphrenia. Następnie zaangażował się w tworzenie muzyki elektronicznej, pracując w charakterze DJ – rezydenta w warszawskim klubie Filtry. W latach 1995–1999 mieszkał w Nowym Jorku. W 2002 r. został absolwentem Red Bull Music Academy w Londynie. Współtworzył zespół Niewinni Czarodzieje, z którym koncertował między innymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Węgrzech oraz Słowacji. Zespół łączył nu jazz z breakbeatem, funkiem, neo soulem czy hip-hopem. Współpracował z takimi artystami jak Tomasz Stańko, Monika Brodka, Novika, Pink Freud czy Maria Sadowska.

Poza karierą muzyczną zajmował się dziennikarstwem, współpracował między innymi z Radiostacją, gdzie prowadził audycję „Dziani wąsacze". Od 2009 r. prowadził audycję „Kosmos” w Radiu Roxy. Współpracował z czasopismami: Machina, Aktivist, Fluid, Laif i Kmag. Organizował także cykl Warsoul Sessions.

Zmarł niespodziewanie, miał tętniaka, który pękł i spowodował wylew krwi do mózgu.

