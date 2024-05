Co było na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego? [ARKUSZ] Beata Głozak 14.05.2024 13:26 Co było na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty? Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusze. 37 tys. uczniów z Mazowsza zmierzyło się dzisiaj z językiem polskim.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (autor: PAP/Lech Muszyński)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO | ARKUSZ

We wtorek 14 maja odbył się egzamin ósmoklasistów z języka polskiego. Zmierzyło się z nim 37 tys. uczniów z Mazowsza. Uczniowie w Szkole Podstawowej nr 1w Siedlcach wychodzili raczej w dobrych nastrojach, choć czas wykorzystali prawie maksymalnie. Pierwsi zdający wychodzili niewiele przed godziną 11:00. To właśnie o tej porze kończył się egzamin.

Trzeba było się skupić i pomyśleć nad każdym zadaniem - usłyszała nasza reporterka Beata Głozak.

Co było na egzaminie?

Na egzaminie z polskiego uczniowie mieli do rozwiązania 18 zadań. Odnosiły się one do tekstów zamieszczonych w arkuszu: fragmentu "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego, fragmentu książki francuskiego filozofa Frédérica Lenoira "O szczęściu. Podróż filozoficzna" i wiersza Czesława Miłosza "Dar".

Uczniowie musieli też napisać tekst własny – wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. Jeden z nich to temat o charakterze argumentacyjnym, drugi to temat o charakterze twórczym.

Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: "Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że warto pomagać innym. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego."

Drugi temat brzmiał: "Bez ciebie nie poradziłbym/poradziłabym sobie w tej sytuacji… Napisz opowiadanie o przygodzie z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, którego pomoc sprawiła, że Wasza przygoda zakończyła się szczęśliwie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową".

Niezależnie od tego, który temat wybrali ósmoklasiści, wypracowanie powinno liczyć co najmniej 200 wyrazów.

W arkuszu egzaminacyjnym przywołano listę lektur obowiązkowych dla klas VII i VIII zgodną z wymaganiami egzaminacyjnymi. Przywołano też inne lektury obowiązkowe dla klasy VII i VIII zgodne z podstawą programową, do których również uczniowie mogli się odwołać.

Czy egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się po godzinie 9. Trwał 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 180 minut, a dla uczniów z Ukrainy do 210 minut.

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego. W drugim dniu – w środę – będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu – w czwartek – egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy są pisemne.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie, otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

