Wiemy, co z maturami uczniów LO w Grodzisku Maz. Wczoraj palił się dach szkoły

Po pożarze liceum w Grodzisku Mazowieckim maturzyści przystąpili do egzaminów zgodnie z planem - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Zostali przeniesieni do innej placówki. Wczoraj zapalił się dach liceum przy ulicy Żwirki i Wigury. Do pożaru doszło w czasie egzaminów maturalnych. Ewakuowano 60 osób.