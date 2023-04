Remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej po praskiej stronie. Utrudnienia od jutra RDC 11.04.2023 18:09 Od środy 12 kwietnia utrudnienia w okolicach ulic Bajońskiej i Paryską w związku z modernizacją wiaduktów Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Jedną z dróg objazdowych będzie Trasa Siekierkowska. Roboty mają się zakończyć w pierwszej połowie maja.

2 Remont wiaduktów nad Paryską (autor: UM Warszawa)

W środę 12 kwietnia rozpoczną się prace budowlane poprzedzające modernizację wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Bajońską i Paryską. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

– W pasie dzielącym jezdnię alei Stanów Zjednoczonych budowane będą przewiązki, czyli przejazdy z jednej jezdni na drugą, a także tymczasowe przystanki autobusowe – mówi rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska.

– Dzięki nim autobusy nie zmienią swoich tras. W trakcie modernizacji pierwszego z wiaduktów – z wyłączeniem okresu niezbędnego na wymianę nawierzchni – będą nadal jeździły w kierunku centrum jezdnią północną aż do przystanku Saska – informuje.

Następnie przewiązką zjadą na stronę południową i znajdujący się tam wiadukt.

Budowa tych łączników ruszy 12 kwietnia i zakończy się w pierwszej połowie maja. Przewiązki powstaną w czterech lokalizacjach: w rejonie Kanału Wystawowego, ul. Międzynarodowej, ul. Saskiej i w rejonie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ul. Wał Miedzeszyński. W tym czasie wybudowane będą też dwa tymczasowe przystanki autobusowe.

Zmiany na al. Stanów Zjednoczonych

– Rozpoczynające się prace wymagają zamykania fragmentów lewych pasów ruchu na obydwy jezdniach alei Stanów Zjednoczonych od rejonu Kanału Wystawowego do wiaduktów nad Wałem Miedzeszyńskim. Wyłączenia rozpoczną się w środę 12 kwietnia i będą wprowadzane sukcesywnie – dodaje Choińska-Ostrowska.

Na każdej jezdni w rejonie prowadzonych prac dostępny będzie jeden pas dla ruchu ogólnego i buspas.

– Jedną z dróg objazdowych w trakcie przebudowy wiaduktów będzie Trasa Siekierkowska. Do połowy maja powstanie dodatkowy pas przy zjeździe z trasy na ulicę Wał Miedzeszyński. Ułatwi on kierowcom jadącym w stronę centrum włączanie się do ruchu – mówi rzeczniczka.

W środę 12 kwietnia drogowcy zaczną budowę dodatkowego pasa przy zjeździe z trasy na Wał Miedzeszyński w stronę centrum” – poinformował ratusz.

Nowe wiadukty Trasy Łazienkowskiej

Modernizacja Trasy Łazienkowskiej po praskiej stronie ma polegać na budowie dwóch nowych wiaduktów nad ul. Bajońską i Paryską. Ma też ograniczyć hałas drogowy w rejonie al. Stanów Zjednoczonych. Dlatego na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej powstaną ekrany akustyczne, a nawierzchnia jezdni zostanie wymieniona na cichą.

Pojawi się też nowe oświetlenie oraz zieleń. Wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych zostanie dosadzonych ponad 70 drzew, które wraz z drzewami już rosnącymi utworzą obustronne szpalery.

Wiadukty nad ul. Paryską i Bajońską powstały jako część Trasy Łazienkowskiej i są użytkowane od 1974 r. Z powodu złego stanu technicznego wymagają przebudowy.

Koszt robót budowlanych to ok. 88,7 mln zł. Umowa z wykonawcą zawarta została 13 grudnia 2022 r. i przewiduje realizację inwestycji w ciągu 30 miesięcy, z czego pierwsze cztery miesiące to czas przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych.

Modernizacja wiaduktów nad ul. Paryską i Bajońską jest kolejnym etapem przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowany został most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim.

Do marca 2024 r. potrwa przebudowa dwóch wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola.

