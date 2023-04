Co z P+R w Płudach? Warszawski ratusz nie może porozumieć się z PKP PLK RDC 10.04.2023 10:36 10 lat temu stołeczny ratusz zapowiadał budowę parkingu P+R przy stacji Warszawa Płudy. Do tej pory parking nie powstał. Władze miasta twierdzą, że czekają na decyzje PKP PLK dotyczące przekazania terenu pod budowę. Jednak kolejowa spółka informuje, że od ośmiu miesięcy nie dostała odpowiedzi na propozycje przesłane do ratusza.

Co z P+R Płudy? (autor: Cezary p, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Ponad 10 lat temu zakończył się remont stacji kolejowej Warszawa Płudy. Powstał także wiadukt nad torami. Wówczas miasto zapowiadało budowę parkingu P+R przy stacji. Niestety do dziś kierowcy, którzy nie chcą jeździć do centrum stolicy samochodami, pozostawiają auta na placu znajdującym się pod wiaduktem. Po chodniku wjeżdżają na ten nieutwardzony teren, który po deszczach pokrywa się głębokim błotem.

Negocjacje

Polska Agencja Prasowa zapytała zarząd miasta o budowę parkingu. W odpowiedzi miasto napisało, że "teren, na którym planowana jest budowa parkingu P+R, objęty jest negocjacjami z PKP PLK S.A.". Służby prasowe ratusza wyjaśniły, że "negocjacje dotyczą uregulowania praw do nieruchomości, na których spółka PKP PLK realizowała inwestycje pn. Modernizacja linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa-Gdynia".

"PKP PLK planuje dodatkowo rozbudowę powstałej infrastruktury o dodatkowy tor kolejowy. Doprecyzowania wciąż wymaga kwestia obszaru potrzebnego kolejom pod ten etap inwestycji. Bez tego nie wiadomo, jakie obszary może zająć Miasto" – czytamy w odpowiedzi.

"PLK SA czekają na odniesienie się przez Miasto do przekazanych przez PLK projektów podziałów nieruchomości zabudowanych infrastrukturą, zlokalizowanych przy przystanku Warszawa Płudy, co jest niezbędne do przekazania terenu między innymi pod budowę parkingu P+R" – odpowiedziała kolejowa spółka.

Zaznaczyła, że "ostatnie pismo w sprawie (…) skierowała do Miasta w dniu 11 lipca 2022 r". "Do chwili obecnej Spółka nie otrzymała odpowiedzi na przedmiotową korespondencję" - napisała.

PKP PLK przypomniały, że w ramach zrealizowanej inwestycji pn. Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia Etap II wybudowały min. wiadukt w ciągu ul. Klasyków.

Rozmowy od 10 lat

W 2013 r. spółka podjęła rozmowy ze stołecznym ratuszem w sprawie kompleksowego przekazania miastu prawa własności wybudowanej infrastruktury drogowej oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości, na których jest ona zlokalizowana.

Spółka PKP PLK poinformowała, że "od 2016 r. pomiędzy Spółką a Miastem negocjowany jest projekt stosownego porozumienia w przedmiocie przekazania infrastruktury drogowej w zarządzanie Miasta".

"Zgodnie z projektem porozumienia do czasu przekazania prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości na rzecz Miasta Spółka udzieli Miastu prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane w celu realizacji przez Miasto budowy parkingu P+R przy przystanku Warszawa Płudy" – czytamy w odpowiedzi.

