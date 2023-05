Tramwaj do Wilnowa. W nocy nowy etap prac i nowe utrudnienia [SPRAWDŹ] RDC 12.05.2023 18:26 Rozpoczyna się kolejny etap budowy trasy tramwajowej do Wilanowa. W nocy z piątku na sobotę, z 12 na 13 maja, zlikwidowany zostanie buspas pomiędzy al. Wilanowską a ul. św. Bonifacego. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu – po jednym w każdym kierunku.

3 Tramwaj do Wilanowa i zmiany przy Bonifacego (autor: Tramwaje Warszawskie)

W piątek, 12 maja, od ok. godz. 20 wykonawca prac rozpocznie likwidowanie obecnie istniejącego buspasa na ul. Sobieskiego – na odcinku od al. Wilanowskiej do ul. św. Bonifacego. Otwarte dla ruchu pozostaną dwa pasy ruchu – po jednym w każdym kierunku. Na skrzyżowaniach z Nałęczowską i św. Bonifacego – liczba pasów i możliwości skrętów pozostaną bez zmian.

Autobusy komunikacji miejskiej na tym odcinku będą się poruszały razem z innymi uczestnikami ruchu, dlatego, jak zaznaczył ratusz. Ich przejazd będzie dokładnie obserwowany i analizowany. Połączenie Wilanowa do metra linii M1 zapewniają autobusy linii 217 na wydłużonej trasie.

Nie kończą one kursów na pętli przy ulicy Sarmackiej, tylko od skrzyżowania al. Rzeczypospolitej z ulicą Branickiego jadą ulicami: Płaskowickiej, Cynamonową, Gandhi do stacji metra Imielin. Dzięki temu z tej części Wilanowa, z jednego przystanku (u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego) do stacji Imielin można dojechać autobusami trzech linii: 217, 263 i 319. Nadal można także dojechać do stacji metra Wilanowska autobusami linii 217 – ten odcinek trasy nie zmienił się.

Wydłużenie odcinka z dwoma pasami ruchu zapowiadane jest na pierwszą połowę czerwca. Zwężenie Sobieskiego to kolejny etap budowy tramwaju do Wilanowa po zamknięciu Spacerowej. Najtrudniejsze etapy robót zostały zaplanowane w czasie wakacji, gdy ruch na ulicach jest najmniejszy.

Według ratusza sytuacja drogowa będzie się poprawiać od końca wakacji. We wrześniu ulice Spacerowa i Goworka zostaną udostępnione dla ruchu jednokierunkowego. Po wakacjach ruszą także tramwaje na Puławskiej, które pojadą przez powstający węzeł torowy między Goworka i Rakowiecką.

Tory w ciągu Spacerowej i Gagarina będą gotowe na początku 2024 roku. Do połowy przyszłego roku cała trasa tramwajowa do Wilanowa będzie kompletna, a przed końcem przyszłego roku zostanie oddany ostatni odcinek – odnoga trasy wzdłuż ul. św. Bonifacego.

Źródło: PAP Autor: RDC /PA