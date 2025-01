Utrudnienia w ruchu na warszawskiej Pradze Południe i Targówku. Przebudowa dwóch ulic RDC 20.01.2025 20:43 Utrudnienia w ruchu na lokalnych drogach w Warszawie od wtorku. Będą roboty na Pradze Południe oraz Targówku. We wtorek, 21 stycznia, rozpocznie się przebudowa ulicy Barwniczej. Na Targówku od wtorku przebudowywana będzie ulica Lisia.

Ulica Lisia (autor: Urząd Dzielnicy Targówek)

We wtorek rozpocznie się w Warszawie przebudowa dwóch ulic: Lisiej i Barwniczej.

Przebudowana będzie ulica Barwnicza na Grochowie. Zostanie całkowicie zamknięta. Ma zyskać odwodnienie, nowe oświetlenie, nawierzchnię i zieleń. U zbiegu z Markowską i Boremlowską zakazy wjazdu, nie będą dotyczyły dojazdów do posesji. Zakończenie robót jest zaplanowane na przełom czerwca i lipca.

Nieco krócej, bo do przełomu kwietnia i maja potrwają prace na Targówku. Tam jutro zaczyna się przebudowa ulicy Lisiej – na odcinku od Amelińskiej do Krzesiwa. Prace będą w podobnym zakresie co na Barwniczej. Droga będzie zamykana odcinkami, tak żeby można było dojechać do posesji.

