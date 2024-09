Sąd rodzinny zadecydował ws. sześciolatki w oknie życia. Nowe fakty Miłosz Kuter 03.09.2024 12:49 Sześciolatka pozostawiona w oknie życia w Warszawie trafiła pod tymczasową opiekę babci. - To decyzja sądu rodzinnego - mówi nam mecenas Aleksandra Szymańska. Dziecko znaleziono pod koniec ubiegłego tygodnia w prowadzonym przez Siostry Franciszkanki oknie życia przy ul. Hożej.

Sześciolatka w oknie życia w Warszawie. Jeszcze dziś o jej losie zadecyduje sąd (autor: Caritas)

Tymczasową opiekę nad 6-latką sprawuje babcia dziecka. Chodzi o dziewczynkę, którą pod koniec ubiegłego tygodnia znaleziono w prowadzonym przez Siostry Franciszkanki oknie życia przy ul. Hożej.

- W tej chwili Eliza jest już w domu z babcią. Wczoraj sąd wydał postanowienie w trybie zabezpieczenia. To znaczy na czas toczącego się postępowania sądowego zostało ustalone, że pieczę zastępczą będzie pełniła babcia nad dziewczynką, bo ta decyzja nie jest decyzją ostateczną. Sąd będzie przeprowadzał szczegółowe postępowanie dowodowe - mówi nam mecenas Aleksandra Szymańska.



Jak podkreśla adwokat reprezentujący babcię dziewczynki, jeszcze nie wiadomo, jaką rolę w tej sprawie będą pełnić rodzice.

- Sąd będzie miał tutaj trudną rolę, natomiast rodzice nie wiem czy chcą i nie wiem czy są gotowi na to, by dalej pełnić taką rolę. Sąd na pewno będzie też podejmował decyzję, jeżeli dziewczynka trafi do rodziny zastępczej innej i nie będzie mieszkała już ze swoimi rodzicami, to sąd na pewno będzie decydował, czy ci rodzice mogą mieć z nią kontakt i w jakim zakresie - wskazuje.





Ojciec dziewczynki był poszukiwany za niestawienie się do odsiedzenia kary zasądzonej za niepłacenie alimentów. Został zatrzymany i trafił do zakładu karnego. Według nieoficjalnych informacji, to on miał zaprowadzić dziecko do okna życia.

Czytaj też: Sześciolatka w oknie życia w Warszawie. O jej losie zadecyduje sąd