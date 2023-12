Świąteczne metro, autobus i tramwaj w Warszawie od jutra RDC 06.12.2023 20:25 Świąteczny pociąg metra, tramwaj i autobus to już warszawska tradycja. Tak będzie również w tym roku. Ozdobione bożonarodzeniowymi motywami pojazdy komunikacji miejskiej wyruszą na trasy w czwartek 7 grudnia. Nie zabraknie również specjalnej linii mikołajkowej obsługiwanej przez zabytkowe tramwaje - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Świąteczne metro, autobus i tramwaj w Warszawie od jutra (autor: UM Warszawa)

Oklejony świątecznymi grafikami skład warszawskiego metra wyjedzie na trasę w czwartek 7 grudnia, wcześnie rano. Na początek spotkać go będzie można na linii M1 Kabaty-Młociny. Jednak co tydzień, z niedzieli na poniedziałek, będzie zmieniać linię. Kursowanie zakończy na początku stycznia.

W zajezdni czeka również na swój pierwszy kurs specjalny autobus w świątecznych barwach. W tym roku będzie to elektryczny Solaris Urbino 18 o numerze 5899. Miejskie Zakłady Autobusowe zaplanowały jego kursy na trasach: 128, 175 i 503. Można go będzie na nich spotkać aż do początku stycznia.

Świąteczny tramwaj wyjedzie na warszawskie trasy trzeci rok z rzędu. Będzie jeździł na zwykłych liniach, ale będą się one zmieniały. Tramwaj zadebiutuje w czwartek, 7 grudnia, a od soboty trafi na zwykłe linie. W najbliższy weekend, 9-10 grudnia, pojedzie na linii 17. "Nieprzypadkowo. W ten weekend wypada niedziela handlowa, a trasa tej linii ta przebiega w pobliżu czterech galerii handlowych: Galerii Mokotów, Złotych Tarasów, Arkadii, Galerii Północnej oraz Hali Mirowskiej" - wyjaśnił ZTM.

W najbliższy weekend, 9-10 grudnia, na stołeczne torowiska wyjadą specjalne tramwaje linii mikołajkowej M. Połączą pętle Wyścigi i Ratuszowa-Zoo jadąc po trasie linii 4, czyli ulicami Puławską, Marszałkowską i Trasą W-Z. Będą kursowały w godz. 12-19. "Do obsługi linii zaplanowano cztery wagony zabytkowe – dwa klasyczne na korbę, pochodzące z początku i końca lat 40. XX wieku oraz tzw. „parówki”, czyli wagony 13N z końcówki lat 60. ubiegłego wieku" - poinformował ZTM.

W tramwajach linii M obowiązują wszystkie rodzaje biletów ZTM. W zabytkowych wagonach skasują je konduktorzy – członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczą pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie ważności biletu. We wszystkich wagonach znajdują się również kody QR umożliwiające aktywowanie biletu kupionego w aplikacji mobilnej. Przejazd na podstawie ważnego biletu okresowego (krótko- lub długookresowego) możliwy jest po wcześniejszym jego skasowaniu (aktywowaniu karty) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub w bramce metra.

Jeśli komuś nie uda się przejechać zabytkowym tramwajem w ten weekend, następna okazja już 26 grudnia.

