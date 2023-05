Wojewoda: Nie uznajemy skargi Warszawy do WSA ws. płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku Adrian Pieczka 29.05.2023 17:46 Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński nie uznaje skargi stołecznej rady na decyzję w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie i Kamionku. Bardzo się cieszymy, że będziemy mieli możliwości spierać się w tej sprawie z miastem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym – powiedział.

Co ze strefą płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku? (autor: ZDM Warszawa)

W poniedziałek wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński podkreślił, że nie uznaje skargi Rady Warszawy do WSA na rozstrzygnięcie wojewody stwierdzające nieważność uchwały wprowadzającej strefę płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie.

Rada Warszawy złożyła 16 maja skargę do WSA na rozstrzygnięcie wojewody stwierdzające nieważność w całości uchwały wprowadzającej strefę płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie.

– W pełni podtrzymujemy naszą argumentację. Uważamy, że uchwała została przygotowana błędnie, zawiera braki legislacyjne zarówno pod względem procedury, jak i nieprecyzyjnego określenia samej strefy. Jesteśmy w stanie bronić to przed sądem i bardzo się cieszymy, że będziemy mieli możliwości spierać się w tej sprawie z miastem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym – powiedział wojewoda Bocheński.

– To jest bardzo istotne, jak precyzyjnie, na podstawie jakich analiz taka strefa będzie wprowadzana – dodał.

Co ze strefą płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku?

Na początku marca rada Warszawy głosami Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy przyjęła uchwałę wprowadzającą strefy płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie. Przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości.

14 kwietnia wicewojewoda mazowiecki stwierdził nieważność tej uchwały, motywując to m.in sprzeciwem mieszkańców, brakiem aktualnych analiz oraz nieprawidłowym sposobem przyjęcia uchwały.

Wiceprzewodniczący rady osiedla Saska Kępa Jakub Czajkowski mówi zaś, że gdyby dziś przeprowadzić analizy, byłby one jeszcze korzystniejsze dla strefy.

– Możemy to w kółko konsultować, jednak wszelkie dostępne analizy dowodzą, że Saska Kępa jest obszarem idealnym dla strefy płatnego parkowania – twierdzi.

Z kolei na konferencji zorganizowanej przez stołeczny ratusz wiceprezydent Warszawa Michał Olszewski zaznaczył, że miasto nie tylko jest zdziwione samym zakwestionowaniem uchwały, ale przede wszystkim jego uzasadnieniem.

– Bardzo nas zastanawia tryb, w jakim wojewoda to robi. Ponieważ, inaczej niż robi to zwykle, wojewoda nie zadał ani jednego pytania, nie dopytał o żaden szczegół – powiedział Olszewski. – To się dzieje bardzo rzadko, aby bez dokonywania jakiejkolwiek analizy, wojewoda dokonał rozstrzygnięcia wyłącznie w oparciu o materiały, które pojawiały się w mediach oraz o przesłany projekt uchwały i protokół z sesji Rady Warszawy – dodał.

Stołeczni radni na kwietniowej sesji zadecydowali o zaskarżeniu decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zrobili to 16 maja.

Wojewoda mazowiecki ma teraz 30 dni na analizę dokumentu oraz przygotowanie odpowiedzi ws. skargi. Termin mija 15 czerwca.

