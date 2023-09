R. Trzaskowski: Jeżeli powiększymy strefę czystego transportu, będzie mniej restrykcji Przemysław Paczkowski 26.09.2023 10:14 Prezydent Warszawy oznajmił, że w przypadku powiększenia strefy czystego transportu w stolicy, będzie mniej restrykcji. — Jeżeli ta strefa zostanie rozszerzona, to przede wszystkim zostaną złagodzone jej warunki, w taki sposób, żeby zrobić wyjątek dla naszych seniorów, którzy mają starsze samochody — powiedział Rafał Trzaskowski.

2 Co ze strefą czystego transportu w Warszawie? (autor: UM Warszawa)

W przypadku powiększenia strefy czystego transportu załagodzimy warunki jej funkcjonowania — przyznał Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Obecnie planowany obszar obejmuje centrum i część Pragi Północ i Pragi Południe. Według szacunków stołecznego ratusza w pierwszym etapie Strefa Czystego Transportu miałaby objąć około 2 procent aut.

Przed wakacjami, kiedy miasto ogłaszało wnioski po konsultacjach z mieszkańcami Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym zapowiedziało prace nad powiększeniem strefy, którą przedstawiono w projekcie.

Prezydent Rafał Trzaskowski przyznał, że trwają teraz analizy. Stwierdził jednak, że jeśli miasto się na to zdecyduje, to zostaną złagodzone restrykcje np. dla seniorów.

— Zebraliśmy bardzo dużo komentarzy. Również zamówiliśmy analizy tak, żeby podjąć decyzję jak najbardziej sensowną. Jeżeli ta strefa zostanie rozszerzona, to przede wszystkim zostaną złagodzone jej warunki, w taki sposób, żeby zrobić wyjątek dla naszych seniorów, którzy posiadają te starsze samochody — oznajmił Trzaskowski.

Strefa czystego transportu według planu ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

Aby wjechać do warszawskiej SCT na pierwszym etapie, kierowca będzie musiał prowadzić samochód benzynowy spełniający co najmniej normę Euro 2 (z rocznika 1997 lub nowszy) lub samochód z silnikiem Diesla spełniający co najmniej normę Euro 4 (z rocznika 2006 lub nowszy), jak również będzie musiał mieć wydaną przez miasto nalepkę na szybie, informującą o roczniku produkcji i paliwie, jakim zasilany jest silnik.

Czym jest strefa czystego transportu?

Strefa czystego transportu (SCT) to wydzielony, odpowiednio oznakowany obszar, obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. To stosowany w Europie od lat sposób na poprawę jakości powietrza w miastach oraz dbania o zdrowie ich mieszkańców i mieszkanek.

Kluczową cechą SCT jest możliwość wprowadzania zmian stopniowo, według rozpisanego na kilka lat planu.

Rozwiązanie tego typu stosowane jest już w 320 miejscach w Europie. Obecnie aż ponad połowę z nich znajduje się we Włoszech i jedna czwarta – w Niemczech. W pozostałych krajach Europy Zachodniej jest po kilka – kilkanaście stref czystego transportu, najczęściej w największych aglomeracjach.

Ze względu na to, że do grudnia 2021 r. polskie przepisy prawne uniemożliwiały samorządom tworzenie SCT w oparciu o poziom emisyjności pojazdów, władze lokalne nie miały w rękach tak elastycznego narzędzia polityki transportowej i nie podejmowały prób poprawy jakości powietrza. Po zmianie przepisów w 2021 r. jako pierwsze własne projekty stref czystego transportu przedstawiły trzy miasta: Kraków, Wrocław i Warszawa. Każde z nich jest obecnie na innym etapie wdrażania tego rozwiązania.

Jaki obszar będzie obejmowała strefa?

Według projektu wyłożonego do konsultacji warszawska SCT obejmie większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic.

Granice strefy będą pokrywały się z głównymi drogami i liniami kolejowymi. Wyznaczą je: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, ul. Kopińska, ul. Wawelska, al. Armii Ludowej, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej aż do al. Prymasa Tysiąclecia.

Na granicach strefy umieszczone zostaną specjalne znaki drogowe. Przy wjeździe nie będzie szlabanów.

Źródło: RDC/inf. prasowa Autor: Przemysław Paczkowski/JD