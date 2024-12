Będą mandaty dla kierowców w Strefie Czystego Transportu. „Czas ulgi już minął”

Czas ulgi już minął – zapowiedział wiceprezydent Warszawy Tomasz Mencina zapytany przez reportera Polskiego Radia RDC o to, dlaczego straż miejska nie wystawia mandatów w Strefie Czystego Transportu. Obszar, do którego nie mogą wjeżdżać najstarsze auta, obowiązuje od 1 lipca tego roku. Do dziś straż miejska nie wystawiła ani jednego mandatu.