„Z tą liczbą to daleko nie pojedziemy”. Jak straż miejska radzi sobie z wakatami? Adam Abramiuk 08.05.2023 19:12 Powolny spadek liczby wakatów w stołecznej straży miejskiej – jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, w trwającym od jesieni naborze zgłosiło się kilkudziesięciu pracowników. Wielu jednak także odeszło w tym czasie z formacji.

Ile jest wakatów w straży miejskiej w Warszawie? (autor: Straż Miejska m.st. Warszawy)

W Radiu dla Ciebie sprawdzamy, jak wygląda kwestia zatrudniania nowych pracowników w stołecznej straży miejskiej. Jednostka ta boryka się z problemem braku funkcjonariuszy.

– Mamy 294 wakaty, a stan na 1 stycznia to było 316. Zatrudnionych przybyło 69, a odeszło 47, z czego część z powodu wieku emerytalnego. Widać jednak, że tendencja jest wzrostowa – informuje Jerzy Jabraszko ze straży miejskiej.

Zdaniem Roberta Bartołda ze Związku Zawodowego Strażników Miejskich takie tempo zatrudnienia jest jednak zbyt powolne.

– Jeżeli takim tempem będziemy uzupełniać braki, to nie wiem, czy nie zejdzie się do mojej emerytury. Poza tym straż miejska nie może wyłącznie ograniczać się do uzupełnienia wakatów, ale powinniśmy dążyć do rozbudowy. Z tą liczbą, którą mamy teraz, to daleko nie pojedziemy – mówi.

Wiek kandydatów do straży miejskiej – ustawa

Nowych kandydatów miało zachęcić m.in. obniżenie progu wiekowego z 21. do 18. roku życia. Wniosek do MSW w tej sprawie już w lutym zapowiadał ratusz.

Jak dowiedziało się RDC, wniosek jednak wciąż nie trafił do resortu. Stołeczny ratusz zapewnia, że prace nad propozycją zmian w ustawie wciąż trwają.

– Ich celem jest kompleksowe dostosowanie ustawy do dzisiejszych potrzeb oraz realiów. Są prowadzone w uzgodnieniu z formacjami z innych miast. Propozycja obniżenia minimalnego wieku kandydatów do 18 roku życia będzie jedynie jednym z elementów wystąpienia. O szczegółach będziemy informować po zakończeniu prac – mówi Jakub Leduchowski z ratusza.

Szczegóły dotyczące warunków zatrudnienia w SM są na stronie strazmiejska.waw.pl.

Posłuchaj: Straż miejska w Warszawie. Wyzwania, problemy i priorytety

Czytaj też: Straż miejska z negatywną opinią warszawiaków. Miasto nie chwali się raportem po badaniach