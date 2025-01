Stołeczny konserwator zabytków o mandatach: „Kara jest zbyt mała” Joanna Tarkowska-Klinke 13.01.2025 21:13 W tym roku w Warszawie powinna zostać przyjęta uchwała krajobrazowa - zapowiadał na naszej antenie Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Nie chciał jednak podać konkretnego terminu. Póki co w Warszawie obowiązują przepisy dotyczące tzw. Parku Kulturowego.

– Mam nadzieję, że ten rok przyniesie już tę uchwałę, która będzie dobra i utrzyma się w porządku prawnym. To leży w gestii radnych miejskich i jest to domena biura architektury a nie stołecznego konserwatora zabytków. Jest tutaj jeszcze parę rzeczy, które mogą się wydarzyć i mieć wpływ na tę datę – mówił Krasucki.

Poprzednia uchwała krajobrazowa została unieważniona przez wojewodę, potem zapadł też w tej sprawie niekorzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Park Kulturowy w Warszawie

Od grudnia w Warszawie obowiązują natomiast przepisy o Parku Kulturowym. Obejmują historyczne centrum stolicy, m.in. Stare i Nowe Miasto, Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat.

Od końca grudnia na mocy tych przepisów wystawiono ponad sto mandatów. Ich skuteczność jest jednak niska – mówił w Polskim Radiu RDC Michał Krasucki.

– Do zeszłego tygodnia straż miejska wydała ponad sto mandatów. Oni wliczają to w koszty. Kara jest zbyt mała. Prawdziwą zmianę zobaczymy wtedy, kiedy zacznie się zajmowanie mienia, bo te przepisy na to pozwalają – podsumował konserwator.

Zgodę na takie zajęcie musi potem jeszcze wydać sąd.

W maju wejdą w życie kolejne przepisy w Parku Kulturowym. Będą dotyczyć reklam, witryn i szyldów.

– Będziemy mieli przepisy obowiązujące, mówiące o tym, jak ma wyglądać witryna. W jaki sposób umieszczać reklamy, a jakich nie wolno. Gdzie mają wisieć urządzenia techniczne typu klimatyzator czy panel – tłumaczył.

Cały Park Kulturowy obejmuje około jednej trzeciej całego terenu stołecznego Śródmieścia.

