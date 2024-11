„Twoje Mazowsze” z Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie [ROZMOWY] RDC 02.11.2024 06:11 Spoczywają tu m.in. Władysław Reymont, Kazimierz Deyna, Gustaw Holoubek, Marek Hłasko, Julian Tuwim i wielu, wielu innych. W Polskim Radiu RDC w Dzień Zaduszny odwiedzamy Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Razem z Piotrem Łosiem zapraszamy na audycję „Twoje Mazowsze” od godz. 10:00.

Stare Powązki w Warszawie (autor: Paweł Supernak/PAP)

To jedna z najpiękniejszych nekropolii w całym kraju, na której spoczywają najwybitniejsi Polacy. Dziś jesteśmy razem z Piotrem Łosiem i zaproszonymi gośćmi na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Cmentarz funkcjonuje od 1790 roku, gdy Powązki były jeszcze poza Warszawą.

– Na oficjalnym otwarciu po święceniu cmentarza obecny był król Stanisław August. Nikt pewnie wówczas nie przypuszczał, że miasto rozrośnie się tak bardzo, że po iluś latach Powązki staną się częścią Warszawy – mówi Piotr Łoś.

Będzie też oczywiście o corocznej kweście na odnowienie grobów.

– Są to często już nagrobki zabytkowe. I właśnie dlatego w 1974 roku pisarz, publicysta, a przede wszystkim krytyk muzyczny, redaktor Jerzy Waldorff zainicjował powstanie Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Komitet miał pomysł taki, by co roku odbywała się kwesta – wyjaśnia Łoś.

Piotr Łoś będzie miał znakomitych gości.

– Pan Marcin Święcicki, przewodniczący Komitetu Powązkowskiego, Jerzy Kisielewski, wiceprzewodniczący tego komitetu, ale także profesor Andrzej Biernat. Również będzie pan Rafał Skąpski, wydawca książek, także były wiceminister kultury, który opowie o swoich przodkach pochowanych właśnie na Cmentarzu Powązkowskim – zaprasza.

Odkryjemy także piękne, zabytkowe nagrobki.

– Ale takie, do których mało kto przychodzi, mało kto o nich pamięta. To będzie opowieść o takich grobach, o których trzeba po prostu wiedzieć, nawet gdzie one są, żeby do nich dotrzeć – dodaje Łoś.

Na rozmowy zapraszamy od godz. 10:00.

TWOJE MAZOWSZE NA POWĄZKACH

10:10 | ks. kanonik Jacek Laskowski, proboszcz parafii św. Karola Boromeusza, administrator Starych Powązek

10:30 | Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

11:10 | dr Andrzej Biernat, wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, historyk, specjalista od inskrypcji nagrobnych

11:30 | Bogusław Kornecki, kierownik Pracowni Konserwatorskiej Komitetu Powązkowskiego

12:10 | Igor Strojecki, genealog, pasjonat historii Warszawy

12:30 | red. Jerzy Kisielewski, wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

13:00 | Rafał Skąpski, wydawca, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

13:20 | Katarzyna Pasieczna, rzeczniczka Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” (corocznie uczestniczącego w kwestach na Powązkach)

