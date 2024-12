Mazowiecki konserwator oddaje część swoich kompetencji stołecznemu. „To przemyślany podział” Adrian Pieczka 22.12.2024 14:44 Wojewoda mazowiecki i prezydent Warszawy podpisali umowę w celu przekazania części kompetencji mazowieckiego konserwatora zabytków stołecznemu konserwatorowi. – Jest to przemyślany i świadomy podział, w którym wciąż będziemy współpracować – mówi mazowiecki konserwator Marcin Dawidowicz.

Łączą siły w ochronie zabytków (autor: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków/FB)

Zmieniają się kompetencje stołecznego konserwatora zabytków – przez przekazanie części kompetencji od konserwatora wojewódzkiego warszawski będzie miał większe uprawnienia.

Umowę w tej sprawie podpisali wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Od 2017 roku mazowiecki konserwator odpowiadał za wszystkie zabytki na Mazowszu, także te w stolicy. Teraz wszystko wróci do poprzedniego układu i stołeczny konserwator ponownie będzie odpowiedzialny za warszawskie zabytki.

Jak zapewnia stołeczny konserwator, zostanie wypracowana spójna polityka.

– Żeby nie było takich sytuacji, że pan konserwator wojewódzki podjął już jakieś stanowisko i je przyjął, a ja na przykład po miesiącu całkowicie je zmieniam. To jest absolutnie niedopuszczalne. Wiem, że część osób się tego boi, tego chcielibyśmy uniknąć – mówi Michał Krasucki.

Mazowsze jest na drugim miejscu w kraju pod względem liczby zabytków.

– To wszystko wymaga ogromnego zaangażowania. W związku z tym odbieram to porozumienie jako ogromne wsparcie dla całego systemu ochrony zabytków na Mazowszu. Jest to przemyślany i świadomy podział, w którym wciąż będziemy współpracować – zapewnia mazowiecki konserwator Marcin Dawidowicz.

W porozumieniu są wyłączenia obiektów m.in. tych, które należą do lokalnych organów administracji rządowej, organów i urzędów samorządu województwa mazowieckiego, obcych państw, pomników historii oraz obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Opiekę nad tymi obiektami będzie nadal sprawował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

