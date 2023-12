W Śródmieściu powstanie kolejna hala sportowa. „To największa inwestycja” Przemysław Paczkowski 13.12.2023 20:11 Mieszkańcy Śródmieścia mogą się spodziewać kolejnej hali sportowej — wielofunkcyjny obiekt, który powstanie przy Szkole Podstawowej nr 158, ma pozwolić na prowadzenie zajęć jednocześnie dla kilku klas. — To największa inwestycja sportowa w Śródmieściu — mówi burmistrz dzielnicy, Aleksander Ferens. Obiekt ma być gotowy do użytku w połowie 2025 roku.

Hala sportowa przy SP nr 158 ma pozwolić na prowadzenie zajęć jednocześnie dla kilku klas (autor: RDC)

Przy Szkole Podstawowej nr 158 w Warszawie ma powstać wielofunkcyjna hala sportowa. Burmistrz dzielnicy Aleksander Ferens podkreśla, że to największa inwestycja związana ze sportem w Śródmieściu.

— Zdecydowaliśmy w tej kadencji na przeznaczenie blisko 25 milionów złotych na budowę pełnowymiarowej hali sportowej, umożliwiającej jednoczesne trenowanie do pięciu klas. Do tego są jeszcze sale fitness, siłownia, sala rozwoju motorycznego — mówi Ferens.

Uczniowie szkoły im. Jana Kilińskiego od lat plasują się w czołówce Mazowsza oraz osiągają sukcesy na szczeblu krajowym.

Dyrektorka szkoły przy ulicy Ciasnej Beata Orczyk zaznacza, że hala jest potrzebna po to, żeby uczniowie mogli osiągać coraz większe sukcesy.

— Hala jest nam potrzebna po to, żeby nasi uczniowie nie musieli na zajęcia treningowe uczęszczać do obiektów wynajmowanych, w różnych częściach naszej dzielnicy, bo w tej chwili tak to wygląda — tłumaczy Orczyk.

Hala sportowa ma być gotowa do użytku w połowie 2025 roku.

