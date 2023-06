Śmiertelne pobicie w Łomiankach. Cztery osoby z zarzutami Cyryl Skiba 26.06.2023 11:19 Zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnych dla czterech osób po tragedii w podwarszawskich Łomiankach. Mężczyznę niedającego oznak życia znaleziono 18 czerwca. Poszkodowany miał paść ofiarą ataku dzień wcześniej.

Policja (autor: Zdjęcie ilustracyjne/pixabay)

Czterech mężczyzn z okolic Łomianek z zarzutami pobicia ze skutkiem śmiertelnym. To po tym, jak policjanci otrzymali sygnał 18 czerwca o znalezionym mężczyźnie, który nie dawał oznak życia. Śledczy ustalili, że został pobity dzień wcześniej.

- Tego samego dnia policjanci zatrzymali czterech mieszkańców łomiankowskiej gminy, następstwem czego było skierowanie przez prokuratora wniosku do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do trzech podejrzanych - wyjaśnia Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu Warszawa-Zachód.



Czwartego z mężczyzn prokurator objął dozorem policji. Podejrzani mają od 28 do 40 lat.

Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi do 10 lat więzienia.

Czytaj też: Zaatakował funkcjonariuszy i uciekł spod budynku sądu. Policja publikuje wizerunek 36-latka