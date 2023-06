Zaatakował funkcjonariuszy i uciekł spod budynku sądu. Policja publikuje wizerunek 36-latka RDC 24.06.2023 10:46 Policjanci opublikowali wizerunek Michała Kostenckiego. Mężczyzna zaatakował konwojujących go policjantów i uciekł spod budynku sądu w Piasecznie. Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat 36-latka.

Trwają poszukiwania mężczyzny, który uciekł w czwartek z terenu sądu w Piasecznie. Na stronach internetowych policji opublikowano jego wizerunek. "Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie poszukują 36-letniego Michała Kostenckiego, osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa z art. 242 Kodeksu karnego (samouwolnienie się pozbawionego wolności- red.), którego dopuścił się w dniu 22 czerwca 2023 roku w Piasecznie przy ulicy Kościuszki 14" - brzmi komunikat.

Dodano, że wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny bądź jego aktualnego miejsca pobytu proszone są o pilny kontakt z piaseczyńskimi policjantami pod całodobowymi numerami telefonów: 47-72-45-213 oraz 510-172-291 bądź numerem alarmowym 112.

Informacje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dyzurny.piaseczno@ksp.policja.gov.pl. Funkcjonariusze zapewniają anonimowość.

Mężczyzna ma 185 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Posiada też tatuaż smoka na lewym przedramieniu oraz charakterystyczną bliznę na lewym policzku.

Do zdarzenia doszło w czwartek. - Przed południem z aresztu w Grójcu do Sądu Rejonowego w Piasecznie był przewożony 36-letni więzień. Na terenie sądu zaatakował policjantów. Jednego uderzył z całej siły, tak że ten stracił przytomność. Drugi policjant usiłował obezwładnić więźnia, lecz niestety nie udało mu się to - informował Rafał Jeżak z komendy wojewódzkiej w Radomiu.

Policjant przekazywał, że jeden policjant ma drobne zadrapania, a drugi trafił na badania do szpitala w Piasecznie.

Źródło: PAP Autor: RDC /PL