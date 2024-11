W trakcie ucieczki zamieniali się miejscami. Są zarzuty po policyjnym pościgu w Piasecznie

Nie zatrzymali się do kontroli drogowej, podjęli próbę ucieczki, a w trakcie jazdy zamieniali się miejscami. Policjanci z Piaseczna zatrzymali w pościgu 39-latka i 19-latkę. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami. W ich mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki. Para usłyszała zarzuty — grozi im do 10 lat więzienia.