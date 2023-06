Złodziej rowerów z Piaseczna zatrzymany. Przestępcę odnalazła dzielnicowa

Sprzed jednej z piaseczyńskich szkół skradziony został rower górski należący do ucznia. Na trop złodzieja wpadła piaseczyńska dzielnicowa, która wspólnie z policjantami wydziału kryminalnego zatrzymała 30-latka. Na należącej do niego posesji odnalazła kilka skradzionych rowerów. Podejrzany usłyszał 4 zarzuty kradzieży. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.