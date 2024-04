Śledztwo po tragedii na Woli. Prokuratura sprawdza, czy ktoś ponosi winę za śmierć 15-miesięcznego dziecka Cyryl Skiba 03.04.2024 14:18 Prokuratorskie śledztwo ws. tragedii na warszawskiej Woli. W Wielką Sobotę 15-miesięczny chłopiec wypadł z okna. W sprawie nikogo nie zatrzymano - mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Szymon Banna.

Karetka (autor: Zdjęcie poglądowe/meditrans.waw.pl)

Prokuratorskie śledztwo po tym, jak 15-miesięczny chłopiec wypadł z okna mieszkania na czwartym piętrze. Do tragedii doszło w Wielką Sobotę w mieszkaniu na Woli przy ulicy Płockiej.

- W tej sprawie nikt nie został zatrzymany. Na miejscu, w mieszkaniu, w którym doszło do tego zdarzenia, policja wykonała oględziny. W chwili obecnej trwają czynności procesowe, zmierzające do ustalenia, czy ktokolwiek ponosi winę za to wydarzenie, czy możemy mówić tutaj o nieszczęśliwym wypadku - mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Szymon Banna.



Rodzice byli trzeźwi. Okoliczności wypadku bada prokuratura rejonowa Warszawa-Wola.

Czytaj też: Zabójstwo w ogródkach działkowych na Targówku. Są zarzuty i decyzja o areszcie