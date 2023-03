Siedmioro warszawskich licealistów wśród laureatów Olimpiady Wiedzy o Mediach 27.03.2023 10:03 Musieli napisać esej, stworzyć film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów. Sprawdzali też umiejętności i wiedzę podczas testu. Zakończyła się IX edycja turnieju, który służy edukacji medialnej młodzieży, pokazuje znaczenie mediów we współczesnych problemach.

Olimpiada wiedzy o mediach (autor: UW/fb)

Konkurs umożliwia uczniom szkół średnich uzyskanie indeksów uprawniających do podjęcia studiów na najlepszych polskich uczelniach. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, zaś patronem – Minister Edukacji i Nauki.

- W sumie do konkursu w pierwszym etapie - szkolnym zgłosił się blisko 1240 osób z całej Polski - mówiła w "Poranku RDC" przewodnicząca olimpiady, dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska.

- Tematy, które proponujemy są bardzo szerokimi, ogólnymi tak, aby każdy znalazł przestrzeń dla siebie i mógł swoje refleksje przełożyć właśnie poprzez przygotowany materiał w odpowiedniej formule. Ale są też tematy, które dotyczą bardzo mocno tu i teraz. Tego o czym najmocniej rozmawiamy i w dyskursie publicznym, w przestrzeni medialnej - opowiada.

- Nasi finaliści to osoby najbardziej zorientowane w zakresie mediów - dodała Kaczmarek-Śliwińska.

- Widzą te media swoimi oczami, widzą ich plusy ale też widać, że zauważają zagrożenia z jednej strony. I to co mi wybrzmiewało w trakcie finału, to widzą nieporadność, widza że ten obszar nie jest obszarem bezpiecznym, nie jest obszarem rozpoznanym - mówiła na naszej antenie.

Zwycięzcy olimpiady medialnej mogą liczyć m.in na indeksy na uczelnie na kierunki dziennikarskie.

