SG zatrzymała trzech cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywali w Polsce. Wpali podczas kontroli RDC 09.01.2024 13:41 Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali trzech obywateli Wietnamu, którzy nielegalnie przebywali w kraju - poinformowała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału SG kpt. Dagmara Bielec. Do zatrzymania doszło w poniedziałek podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej i Jabłonowie.

SG zatrzymała trzech cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywali w Polsce. Wpali podczas kontroli (autor: Straż Graniczna)

Straż Graniczna zatrzymała trzech cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywali w Polsce. Doszło do tego podczas kontroli w Wólce Kosowskiej i Jabłonowie. Zatrzymani to trzej mężczyźni w wieku 26, 33 i 47 lat. Jak przekazała rzeczniczka Nadwiślańskiego OSG, jeden z zatrzymanych nie miał żadnych dokumentów, oprócz anulowanego paszportu, a pozostali mieli jedynie paszporty, ale bez wiz lub innych wymaganych tytułów pobytowych.

- Tożsamość pierwszego z mężczyzn jak i jego status pobytowy ustalono na podstawie informacji zawartych w systemie teleinformatycznym SG. Jak się okazało, mężczyzna nie zrealizował decyzji o zobowiązaniu do powrotu i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP oraz innych państw Schengen przez okres 18 miesięcy, wydanej przez komendanta PSG w Warszawie w listopadzie ubiegłego roku - poinformowała kpt. Dagmara Bielec.

Dodała, że przez ten czas cudzoziemiec przebywał na terenie azjatyckiego centrum, gdzie wykonywał różne prace dorywcze. - Po zatrzymaniu obywatela Wietnamu podjęto czynności zmierzające do umieszczenia go w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej w celu realizacji wspomnianej decyzji Komendanta Placówki SG w Warszawie o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu - przekazała Bielec.

Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na wtorek.

SG poinformowała, że pozostałym dwóm mężczyznom poza brakiem dokumentów pobytowych zarzuca się przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom - do Polski z Niemiec i Ukrainy. - Wobec nich zostały wszczęte postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu, w przypadku pierwszego z 15-dniowym terminem do dobrowolnego wyjazdu oraz orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP oraz państw strefy Schengen na okres 1 roku, w drugim - z 30-dniowym terminem do dobrowolnego wyjazdu oraz zakazie ponownego wjazdu do Polski oraz państw obszaru Schengen przez 2 lata - wskazała Bielec.

