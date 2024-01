Schronisko na Paluchu nie wprowadzi adpocji tymczasowej. „Pomagać można inaczej” Adam Abramiuk 09.01.2024 14:23 Schronisko na Paluchu walczy z mrozami i stara się, aby wszystkie zwierzaki były zabezpieczone przed niskimi temperaturami. Potrzebne są m.in. koce, najważniejsza jednak jest adopcja stała. – Wiele razy widzieliśmy zwierzęta, które wracają do schroniska i jest to dla nich bardzo trudne – mówi Joanna Skrajnowska z biura promocji schroniska.

Jak zaadoptować psa lub kota? (autor: Schronisko na Paluchu)

Potrzebne są koce, ręczniki, a także karma i zabawki. Najważniejsza jest jednak promocja i adopcja.

Schronisko na Paluchu mierzy się z mrozami. W ogrzewanych pawilonach mieszkają koty i przebywają psy starsze, chore i z delikatną sierścią. Schronisko nie jest jednak w stanie umieścić tam wszystkich zwierząt.

– Boksy w miarę możliwości zabezpieczamy, osłaniamy je przed wiatrem. Budy wyściełane są słomą. Psy, które na to pozwalają, są ubierane w ubranka – mówi Joanna Skrajnowska z biura promocji schroniska.

W związku z mrozami inne schroniska, m.in. krakowskie, wprowadziły tymczasowe adopcje najmłodszych zwierząt, co spotkało się z wielkim odzewem.

Po ustaniu mrozów można zwierzę zwrócić. Warszawski Paluch na taki krok jednak się nie zdecyduje.

– Wydajemy zwierzęta do domów stałych. Zależy nam na tym, by nie wracały one do schroniska. Wiele razy widzieliśmy zwierzęta, które wracają i jest to dla nich bardzo trudne. Po pewnym okresie w domu, kiedy przyzwyczajają się do lepszego życia, do tego, że jest ciepło, znowu zostają wrzucone do ciężkiej rzeczywistości schroniskowej – zauważa Skrajnowska.

Obecnie na Paluchu mieszka 550 psów i około 90 kotów.

