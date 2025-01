Parking na Saskiej Kępie zlikwidowany, ale nie do końca. Co się stało? Adrian Pieczka 14.01.2025 18:22 Parkingu miało nie być, ale zniknął tylko w części. Drogowcy na Saskiej Kępie ustawili słupki na miejscach parkingowych, które chcieli zlikwidować. Na niektórych jednak stały samochody, więc słupków nie postawiono. Efekt jest taki, że część parkingu przy Algierskiej zlikwidowano, a w części ciągle parkują auta.

Saska Kępa (autor: RDC)

Nie udało się do końca zlikwidować parkingu na Saskiej Kępie w Warszawie. Drogowcy nie mogli ustawić słupków we wszystkich miejscach, ponieważ uniemożliwiały to zaparkowane tam auta.

Jak tłumaczy rzecznik Zarządu Dróg Miejskich, słupki w tym miejscu mają uniemożliwiać parkowanie na skrzyżowaniu.

– Wprost zabrania tego ustawa Prawo o ruchu drogowym. Wynika to oczywiście z konieczności poprawy bezpieczeństwa dla pojazdów poruszających się ulicą i włączających się do ruchu. Wykonawca nie ustawił co prawda jeszcze wszystkich słupków. Wynika to z tego, że nie wszyscy kierowcy przestawili swoje samochody w wymaganym terminie – mówi Maciej Dziubiński.

Słupki mają zostać uzupełnione w ciągu najbliższych dni.

Czytaj też: Kiedy ostateczny projekt nowej hali CH Marywilska 44? Jest data