Wprowadzenie SPPN na Saskiej Kępie i Kamionku. Są pierwsze efekty [SPRAWDŹ] Przemysław Paczkowski 09.12.2024 17:19 W Polskim Radiu RDC dotarliśmy do analiz przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich dotyczących efektów wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie i Kamionku. Jak się okazuje, jest nawet o dwadzieścia procent więcej wolnych miejsc parkingowych. — Jest luźniej — podkreśla rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

SPPN na Saskiej Kępie i Kamionku. Jakie efekty? (autor: ZDM)

Nawet o dwadzieścia procent więcej wolnych miejsc parkingowych na Saskiej Kępie i Kamionku — to pierwsze efekty wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

W Polskim Radiu RDC dotarliśmy do analiz przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich w tych rejonach. Urzędnicy postanowili sprawdzić, jak wygląda sytuacja miesiąc po wprowadzeniu strefy.

Rzecznik ZDM Jakub Dybalski podkreśla, że jest luźniej.

— Z tych naszych badań wynika, że prawie na wszystkich ulicach to obłożenie parkingowe jest mniejsze, niż było wcześniej. Bywa bardzo różnie, zwykle to jest poprawa o 10, 15, 20 procent, czasami więcej, czasami mniej. I stąd to wrażenie, że dużo łatwiej zaparkować, że dużo łatwiej znaleźć miejsce, gdzie można zostawić swoje auto — mówi Dybalski.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie i Kamionku została wprowadzona 4 listopada. Urzędnicy zapowiadają kolejne rozszerzanie SPPN. W lutym przyszłego roku strefa obejmie kolejną część Mokotowa.

SPPN w Warszawie

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego jest w Warszawie od 1999 r. i początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta.

Po dekadzie została rozszerzona m.in. o Powiśle, Stare i Nowe Miasto. W 2013 r. granica obszaru z parkometrami przesunęła się z Żelaznej do Okopowej na zachodzie, z Koszykowej do Wawelskiej na południu, a na północy zamiast al. Solidarności sięgnęły Dworca Gdańskiego i ronda Radosława oraz fragment Pragi-Północ.

Od 2020 r. jej obszar, etapami, zwiększył się dwukrotnie – o część Woli i Pragi-Północ, Żoliborz i Ochotę, pl. Hallera i jego okolice i północny Mokotów.

Od listopada SPPN zaczęła obowiązywać na Saskiej Kępie i Kamionku.

Czytaj też: Przebudowa linii kolejowej do Otwocka i ponad dwa lata utrudnień [HARMONOGRAM]