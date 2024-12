Elektryki firmy rozwożącej jedzenie zaanektowały Strefę Płatnego Parkowania na Saskiej Kępie Przemysław Paczkowski 09.12.2024 20:25 Sznur samochodów elektrycznych firmy dostarczającej jedzenie zajął kilkadziesiąt miejsc parkingowych na ulicy Saskiej nic za to nie płacąc. Pozwala na to ustawa o elektromobilności, która zwalnia z uiszczania opłat przez właścicieli pojazdów elektrycznych. Na zaistniałą sytuację narzekają mieszkańcy.

glovo2.jpg (autor: RDC)

Prywatna firma transportowa zajęła kilkadziesiąt miejsc parkingowych na Saskiej Kępie. Mieszkańcy się denerwują i uważają, że to niesprawiedliwe. Dodatkowo po godzinie 16 sami nie mają gdzie zaparkować.

Oburzony sytuacją jest również radny Pragi Południe Robert Migas, który apeluje do Ministra Infrastruktury o zmianę przepisów.

Jak mówi, elektryczne auta dostawców jedzenia to obecnie plaga na Saskiej Kępie.

– To, co miało być promocją aut elektrycznych, jest wypaczeniem i zabieraniem miejsc postojowych mieszkańcom. W pobliżu budynku Lotaryńska 48, który nie ma własnego parkingu, rada osiedla zaplanowała parking dla mieszkańców. Obecnie jest on w całości zajęty przed jedną firmę – mówi Robert Migas.

Według ustawy warunkiem bezpłatnego korzystania ze strefy płatnego parkowania jest posiadanie auta zasilanego wyłącznie energią elektryczną.

