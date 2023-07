Rozbój po meczu Polonii Warszawa. Są pierwsze zatrzymania Cyryl Skiba 25.07.2023 09:13 Atak pseudkibiców Legii po meczu Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej. Są pierwsze zatrzymania. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem po meczu „Czarnych Koszul” z GKS Tychy.

Policja (autor: KSP/Twitter)

Pierwsze zatrzymania pseudokibiców po sobotnim meczu piłkarskim w Warszawie. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem po meczu Polonii Warszawa z GKS Tychy.

Działania funkcjonariuszu w związku z napaścią potwierdza Robert Szumiata ze śródmiejskiej policji.

- Doszło do bójki, doszło do rozboju. Kibice odebrali kibicom przeciwnej koszulki barwy klubowe. Policjanci zatrzymali do tej sprawy dwie osoby. Trzecia jest już ustalona i będzie również zatrzymana - mówi.





Polonia Warszawa przegrała 2:3 w pierwszy mecz sezonu pierwszej ligi.

