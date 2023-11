„Zwątpiłam, przechodząc przez te pasy”. Kłopotliwy remont mostu Poniatowskiego Miłosz Kuter 20.11.2023 06:16 Remont elewacji mostu Poniatowskiego na ulicy Kruczkowskiego w Warszawie przysparza kłopotu kierowcom i pieszym. Poprzez rozwieszone białe płachty widoczność jest niewielka, a instalacje budowlane częściowo zasłaniają przejście dla pieszych. Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie, gdy muszą przez nie przejść. — Zwątpiłam, przechodząc przez te pasy — powiedziała nam jedna z mieszkanek.

7 Niebezpieczne przejście dla pieszych w centrum Warszawy (autor: RDC)

Białe płachty zasłaniają widok kierowcom – chodzi o ulicę Kruczkowskiego, gdzie jest remontowana elewacja mostu Poniatowskiego. Przejazd w stronę ulicy Tamka jest ograniczony przez instalacje budowlane, częściowo zasłaniające przejście dla pieszych.

Reporter Radia dla Ciebie zapytał mieszkańców, czy czują się bezpiecznie na przejściu. W odpowiedzi usłyszał: „aż strach przejść na drugą stronę”.

— Zwątpiłam, przechodząc przez te pasy — powiedziała jedna z przechodzących osób. — Nie czuję się bezpiecznie — dodała druga.

Co z bezpieczeństwem na Kruczkowskiego?

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski zaznaczył, że utrudnienia są związane z kwestiami bezpieczeństwa.

— Maksymalnie szczelne osłonięcie tych prac to też element bezpieczeństwa i tych, którzy tam mieszkają, i tych, którzy tam chodzą. Tam po prostu latają betonowe odpryski i kurz. Jest to plac budowy. Oczywiście stale będziemy sprawdzać, jak ten układ, czyli bardzo ważne prace remontowe przy niezamykaniu ruchu, funkcjonuje. W miarę potrzeb będziemy to korygować — oznajmił Dybalski.

Prace budowlane zakończą się najszybciej na początku stycznia.

Źródło: RDC Autor: Miłosz Kuter/JD