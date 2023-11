Jaka przyszłość czeka zabytkową szubienicę na Odolanach? Prof. Lewicki „musi być zachowana” Jerzy Chodorek 19.11.2023 16:43 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki chce, aby szubienica z czasów II Wojny Światowej znajdująca się na warszawskich Odolanach została zachowana. Ze względu na to, że znajduje się na prywatnym terenie, dzielnica nie ma formalnej możliwości dbania o nią. Wola zwróciła się do właściciela z propozycją porozumienia, lecz nie dostała odpowiedzi.

Szubienica na Woli zlokalizowana przy ul. Mszczonowskiej (autor: UM Warszawa)

Szubienica z czasów II wojny światowej musi być zachowana. Walczy o to Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki. To miejsce straceń, które od czasów okupacji znajduje się na warszawskiej Woli.

Mazowiecki Konserwator Zabytków stwierdził w audycji „Jest Sprawa”, że o likwidacji szubienicy „nie ma mowy”. Jest zbyt ważna dla naszej historii.

— Bardzo ważne świadectwo, które musi pozostać. To jest kwestia dyskusji, jak powinno być ono eksponowane. Czy powinno być eksponowane w tej formie, czy przykryte szkłem i zabezpieczone, czy ewentualnie przesunięte trochę w inne miejsce — powiedział prof. Lewicki.

Propozycja porozumienia i brak odpowiedzi

Sprawę skomentował rzecznik dzielnicy Wola Mateusz Witczyński. Jego zdaniem ochronę szubienicy na Odolanach utrudnia jej położenie.

— Formalnej możliwości dbania o te szubienice nie ma, ze względu na to, że nie jest ona wymieniona jako elementy na terenie dzielnicy ze względu na to, że teren jest prywatny. W związku z tym zwróciliśmy się do PKP z propozycją zawarcia takiego porozumienia. Niestety od sierpnia nie dostaliśmy odpowiedzi na ten temat — oznajmił Witczyński.

Szubienica na Odolanach została postawiona przez niemieckich okupantów w odwecie za akcję „Wieniec” zorganizowaną przez Armię Krajową w 1942 roku. Były tam wykonywane egzekucje na więźniach Pawiaka.

Posłuchaj całej audycji: Miejsca pamięci - pod ochroną?

Czytaj też: Spór wokół inwestycji w trybie „lex deweloper” na warszawskim Żoliborzu