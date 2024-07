Remont mostu Poniatowskiego i zamknięcie ulicy Solec. Od wtorku utrudnienia i objazdy [MAPA] RDC 01.07.2024 22:09 Remont wiaduktu mostu Poniatowskiego przesunie się nad ulicę Solec. Na czas prac przejazd pod nim zostanie zamknięty. Od wtorku 2 lipca kierowcy i miejskie autobusy pojadą objazdem. Objazd utrudnień wyznaczono ulicami: Tamka, Kruczkowskiego i Ludną.

Utrudnienia drogowe w Warszawie (autor: WTP)

Trwa remont wiaduktu mostu Poniatowskiego. Robotników można spotkać „na górze” jak i pod obiektem, a utrudnienia dotyczą pieszych i kierowców. Piesi powinni pamiętać, że zamknięty jest chodnik po południowej stronie wiaduktu od Muzeum Wojska Polskiego do ulicy Kruczkowskiego. Z kolei kierowcy muszą liczyć się z brakiem możliwości zaparkowania samochodu po obu stronach alei 3 Maja.

Plac budowy obejmuje także ulicę Kruczkowskiego. W poniedziałek, 1 lipca, wykonawca przywrócił tu stałą organizację ruchu. W czasie prac na wiadukcie kierowcy mieli o jeden pas mniej w każdym kierunku. Teraz znowu jadą dwoma. Roboty przeniosą się nad ulicę Solec.

Zamknięcie ulicy Solec

Przejazd ulicą Solec pod wiaduktem zostanie zamknięty we wtorek, 2 lipca, o godzinie 12:00. Będzie można nią dojechać tylko do alei 3 Maja. Od strony wiaduktu kolejowego kierowcy skręcą z Solca w prawo i w lewo. Jadący od Ludnej tylko w prawo. Po tej stronie mostu w środę, 3 lipca, w alei 3 Maja zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu – od Kruczkowskiego do Solca. Na jezdni będą wyznaczone równoległe miejsca postojowe.

Objazd utrudnień wyznaczono ulicami: Tamka, Kruczkowskiego i Ludną. Sygnalizacja u zbiegu Kruczkowskiego i Czerwonego Krzyża zostanie przeprogramowana, aby ułatwić poruszanie się objazdem.

Piesi przejdą pod wiaduktem po obu stronach ulicy Solec.

Komunikacja na objazdach

Podczas prac autobusy linii 118 i 127 będą kursowały objazdem w kierunku pętli na Woronicza i Nowych Włoch ulicami Zajęczą, Topiel i Kruczkowskiego.

W stronę Mariensztatu i Browarnej pojadą Kruczkowskiego i Tamką. Szczegóły można sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Wiadukt mostu Poniatowskiego do remontu

Odnawiane są elementy betonowe i kamienne oraz mury oporowe wiaduktu. Stalowe elementy będą zabezpieczone przed korozją.

Wyremontowane zostanie też przejście pod mostem, które łączy dwa przystanki tramwajowe. Dzięki temu będzie ładniejsze i bezpieczniejsze.

W planach jest także wymiana dylatacji. Więcej o pracach można przeczytać na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

