Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie. Ponad 1,5 tys. dzieci nie dostało się do wybranej placówki Przemysław Paczkowski 10.05.2023 06:19 Ponad 1,5 tysiąca dzieci bez miejsca w wybranych przedszkolach w Warszawie. To 11 procent małych warszawiaków. W rekrutacji można wybierać wiele placówek, mimo to rodzice rodzice najczęściej wybierają tylko jedną - tłumaczy zastępca rzecznika stołecznego ratusza Jakub Leduchowski.

Przedszkole (autor: pixabay)

W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wzięło udział ponad 18 tysięcy dzieci. Do wybranego przez rodziców przedszkola dostała się zdecydowana większość - 91 procent. Bez miejsca w wymarzonej placówce zostało jednak ponad 1,5 tys. małych warszawiaków.

- Każde dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu - uspokaja zastępca rzecznika stołecznego ratusza Jakub Leduchowski. - To, że dziecko nie zostało zakwalifikowane do wybranej placówki, nie oznacza, że nie będzie miało miejsca. Wciąż dysponujemy wolnymi miejscami. Na ten moment to około 5300 miejsc. Przypominamy, że składając wniosek o przyjęcie, można wybrać wiele placówek. Mimo to rodzice najczęściej wybierają tylko jedną - wyjaśnia.





Rodzice dzieci, które nie dostały się w pierwszym etapie, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej albo wnioskować do burmistrza dzielnicy o zapewnienie ich dziecku miejsca w przedszkolu.

