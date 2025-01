Wszystkie podstawówki na Pradze Północ bez zerówek. Co z 6-latkami z dzielnicy? Adam Abramiuk 27.01.2025 14:19 Będzie Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ ws. likwidacji zerówek w praskich szkołach. Obowiązek edukacji dla 6-latków na Pradze Północ będzie się odbywał w wyłącznie dzielnicowych przedszkolach. — Likwidacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika nie tylko z prognoz demograficznych, ale również z konieczności poprawy nauki uczniów klas 1-8 — wyjaśnił pełniący obowiązki rzecznika w dzielnicy Julian Rembelski.

Co z zerówkami na Pradze Północ? (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay)

Obowiązek edukacji dla 6-latków na Pradze Północ będzie się odbywał w wyłącznie dzielnicowych przedszkolach, ponieważ wszystkie szkoły podstawowe w dzielnicy pozostaną bez zerówek.

Władze Pragi Północ przyjęły uchwałę w tej sprawie, co skrytykował dzielnicowy radny Karol Szyszko z PiS.

— Jest zainteresowanie ze strony rodziców, aby posyłać swoje dzieci do zerówek już w szkołach. Jeżeli ta inicjatywa zarządu dzielnicy nie zostanie zrealizowana, to rodzice stracą wybór. Nie będą mieli dowolności, czy pozostawiają swoje dziecko, sześciolatka, nadal w przedszkolu, czy posyłają go do zerówki już do szkoły — powiedział Szyszko.

Pełniący obowiązki rzecznika w dzielnicy Julian Rembelski wytłumaczył w rozmowie z Polskim Radiem RDC powody decyzji.

— Głównym powodem zmian organizacyjnych w szkołach jest znaczny spadek liczby dzieci w wieku przedszkolnym w każdym kolejnym roczniku. Likwidacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika nie tylko z prognoz demograficznych, ale również z konieczności poprawy nauki uczniów klas 1-8 — wyjaśnił Rembelski.

Rzecznik dodał, że nauczyciele będą mogli liczyć na zatrudnienie.

— Likwidacja oddziałów w szkołach oczywiście będzie miała wpływ na zmiany kadrowe, jednakże nauczyciele uczący w oddziale przedszkolnym będą mieli możliwość zatrudnienia w innych placówkach dzielnicy, na przykład w przedszkolach lub klasach 1-3 szkół podstawowych — przekazał Rembelski.

Na Pradze Północ funkcjonuje w sumie siedem szkół podstawowych. Radni zapowiedzieli zwołanie nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy w tej sprawie.

