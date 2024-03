Ruszyła rekrutacja do stołecznych przedszkoli. Jak zapisać dziecko?

W Warszawie ruszyła rekrutacja dla dzieci, które pójdą do przedszkola po raz pierwszy. Dziecko zapisać można przez warszawski system rekrutacyjny na stronie miejskiego biura edukacji. Należy wypełnić i zapisać wniosek o przyjęcie dziecka. Po zatwierdzeniu nie będzie możliwości jego edycji. Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 20 marca do godz. 20.00.