„Sytuacja z roku na rok się pogarsza”. Prawie 75 proc. przedszkolaków ma wady postawy

Z badań przeprowadzonych w dziesięciu placówkach dzielnicy Wawer wynika, że aż 3/4 przedszkolaków ma wady postawy. Przebadano ponad 600 dzieci z ostatnich grup przedszkolnych, z czego do postawy 166 z nich nie było zastrzeżeń. Zdaniem fizjoterapeutki, problem z roku na rok się pogarsza. — Wady są różne, od asymetrii głowy, odstających łopatek, asymetrii łopatek, asymetrii kątów talii, po plecy okrągłe, plecy płaskie — mówi zastępca burmistrza dzielnicy Wawer.

Coraz więcej przedszkolaków ma wady postawy (autor: pexels)

Prawie 75 procent przedszkolaków ma wady postawy, a sytuacja z roku na rok się pogarsza. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 10 placówkach dzielnicy Wawer.

Zastępca burmistrza dzielnicy Łukasz Jeziorski informuje, że przebadano ponad 600 dzieci z ostatnich grup przedszkolnych.

— Sto pięćdziesiąt dziewięć z nich ma znaczną nieprawidłowość w postawie. Sto pięćdziesiąt trzy już umiarkowaną wadę. Sto pięćdziesiąt cztery lekką wadę. Sto sześćdziesiąt sześć dzieciaków bez zastrzeżeń. Wady są różne, od asymetrii głowy, odstających łopatek, asymetrii łopatek, asymetrii kątów talii, po plecy okrągłe, plecy płaskie — przekazuje Jeziorski.

Wzrost wad postawy u dzieci

Fizjoterapeutka prowadząca badanie Agnieszka Lang–Chlasta uważa, że z roku na rok coraz więcej małych dzieci ma wady postawy.

— Widać po tych badaniach przesiewowych i po badaniach, które robię regularnie w przedszkolu, też na terenie Wawra, Józefowa, że jest taka tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o postawę. Moglibyśmy porównać dwa lata temu, w jednym z wawerskich przedszkoli, to myślę, że tak dwadzieścia procent wzrostu jest, jeżeli chodzi o ten rocznik — mówi Lang–Chlasta.

Zapobiegać, zamiast leczyć

Jak dodaje fizjoterapeutka, trzeba poszerzać świadomość rodziców, by profilaktycznie badali swoje dzieci.

— Myślę, że warto by było, jakbyśmy mieli profilaktykę, że rodzice przychodzą raz na rok z dzieckiem swoim do fizjoterapeuty, który ocenia postawy, wychwytuje wczesne nieprawidłowości, daje proste ćwiczenia do domu i w ten sposób możemy zapobiegać dalszemu rozwojowi wad postawy — stwierdza Lang-Chlasta.

Rodzice i wychowawcy przedszkolni otrzymali po badaniu rekomendacje dla dzieci.

