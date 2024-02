Prof. Zbigniew Lewicki o wywiadzie z Putinem: Zachód może mu łatwo uwierzyć Adam Abramiuk 09.02.2024 15:52 Zachód może mu łatwo uwierzyć - tak prof. Zbigniew Lewicki komentuje wywiad amerykańskiego dziennikarza Tuckera Carlsona z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Zdaniem amerykanisty "Putin chciał pokazać Zachodowi, że jest człowiekiem racjonalnym". To pierwsza taka rozmowa z przywódcą Rosji po jej ataku na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Zbigniew Lewicki (autor: RDC)

Putin chciał pokazać Zachodowi, że jest człowiekiem racjonalnym. Zachód może mu łatwo uwierzyć - mówi prof. Zbigniew Lewicki. W ten sposób komentuje wywiad amerykańskiego dziennikarza Tuckera Carlsona z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem.

- Putin próbował w wywiadzie przekonać do swojej wizji historii - mówi amerykanista. - Ukraina nigdy nie była samodzielnym państwem, nie ma narody ukraińskiego. To są Rosjanie, żyjący na terenach wschodnich i tak dalej, i tak dalej. Ci, którzy znają historię i wiedzą, kim jest Putin, odrzucili te tezy od razu. Ale nie każdy zna historię, nie każdy wie. Już nie mówię Amerykanie, ale przepraszam bardzo, ilu Portugalczyków wie coś o Ukrainie - tłumaczy.





Tucker Carlson, jako konserwatywny dziennikarz, jest szczególnie bliski Donaldowi Trumpowi, który ubiega się o objęcie prezydentury po Joe Bidenie.

- Tym wywiadem Carlson chce pokazać, że po jego dojściu do władzy będzie możliwość racjonalnego zakończenia konfliktu - dodaje Lewicki. - Skoro Putin jest racjonalny, a Trump jest skuteczny, to się dogadają bez żadnego problemu. To nie jest prawda. My o tym, że tak powiem, wiemy, ale dla przeciętnego Amerykanina ta wojna trwa już za długo - mówi.





Cała rozmowa z prof. Zbigniewem Lewickim do wysłuchania „Poranku RDC” w najbliższy poniedziałek o 8:10.

