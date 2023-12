Radni PiS chcą stwierdzenia nieważności uchwały o SCT. Złożyli wniosek do wojewody

Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek do wojewody o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie Strefy Czystego Transportu. Rada Warszawy głosami 37 radnych przyjęła ją na wczorajszej sesji po wielogodzinnej i burzliwej dyskusji. Potwierdziły się ustalenia Radia dla Ciebie - uchwała została wprowadzona z poprawką, która zakłada zmniejszenie strefy do pierwszej propozycji ratusza z maja, czyli ograniczenie obszaru do fragmentów pięciu dzielnic. Zwolnieni z tych wymagań do 2028 roku będą wszyscy mieszkańcy Warszawy, którzy płacą w stolicy podatki.