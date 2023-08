Przyleciał do Polski na sfałszowanym paszporcie. Kupił go za 5 tys. euro Cyryl Skiba 31.08.2023 21:28 Obywatel Turcji przyleciał ze Stambułu na Lotnisko Chopina na sfałszowanym paszporcie specjalnym, który kupił za 5 tysięcy euro. Nie został wpuszczony na terytorium RP. Na lot powrotny do Turcji czekał w pomieszczeniu dla nieuprawnionych do wjazdu - podał Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Obywatel Turcji przyleciał ze Stambułu na sfałszowanym paszporcie (autor: Lotnisko Chopina)

34-letni obywatel Turcji zakończył swoją podróż do Polski na Lotnisku Chopina, po tym jak podczas odprawy posłużył się sfałszowanym paszportem. Rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec informuje, że do zdarzenia doszło wczoraj po przylocie samolotu ze Stambułu.

— Podczas odprawy granicznej mężczyzna zadeklarował przyjazd do Polski w celu turystycznym - okazując turecki paszport specjalny, który uprawnia jego właściciela do przebywania w państwach strefy Schengen przez 90 dni bez obowiązku posiadania wizy. Podczas analizy dokumentu funkcjonariusz stwierdził, że przedstawiony do kontroli dokument podróży jest sfałszowany — podaje Bielec.

Obywatel Turcji prawdopodobnie chciał dostać się do Niemiec.

— Przy mężczyźnie ujawniono nieopłaconą rezerwację hotelową w Warszawie, unieważniony powrotny bilet lotniczy do Stambułu, a dodatkowe ustalenia funkcjonariuszy potwierdziły, że cudzoziemiec wcześniej starał się o uzyskanie niemieckiej wizy, której ostatecznie nie otrzymał — przekazuje Bielec.

Wobec 34-latka wszczęto postępowanie w związku z usiłowaniem popełnienia przestępstwa z artykułów mówiących o nielegalnym przekroczeniu granicy z użyciem np. podstępu oraz używaniu podrobionych dokumentów. Przyznał się, ale odmówił złożenia wyjaśnień.

— Oświadczył jedynie w rozmowie z funkcjonariuszami, że turecki paszport kupił za 5 tys. euro — zaznaczyła Bielec.

Po usłyszeniu zarzutów mężczyźnie wydano decyzję o odmowie wjazdu na terytorium RP. Dagmara Bielec poinformowała, że w czwartek po południu został zabrany samolotem do Stambułu. W międzyczasie przebywał w specjalnym pomieszczeniu dla osób, które nie spełniły warunków wjazdu do Polski. Zgodnie z przepisami jego powrót opłaci przewoźnik, który zabrał go na pokład z Turcji.

Czytaj też: Kobieta poszukiwana za przestępstwa seksualne zatrzymana na Lotnisku Chopina