Na przystanek po ogromnej kałuży. Czy będą zmiany przy Przewodowej w Wawrze? Przemysław Paczkowski 30.10.2023 06:14 Żeby dostać się na przystanek, muszą pokonać kałużę, która przypomina swoją wielkością basen. Tak jest przy każdych większych opadach deszczu przy ulicy Przewodowej w warszawskim Wawrze. Problem dotyka również kierowców - żeby przejechać ulicą, muszą korzystać z bocznego pasa.

Przystanek przy Przewodowej tonie w kałuży (autor: RDC)

Przystanek na wodzie w Wawrze. Mieszkańcy ulicy Przewodowej w Warszawie nie mogą dostać się do przystanku autobusowego. Ma to związek z ogromną kałużą, która tworzy się po opadach deszczu. Trudności z pokonaniem zalewiska mają również kierowcy.

- Taka sytuacja trwa już rok - mówi stołeczny radny Sławomir Potapowicz, który wielokrotnie interweniował w tej sprawie. - Powinno się natychmiast podjąć tam działania zmierzające do tego, żeby mieszkańcy mieli możliwość podchodzenia do przystanku, a kierowcy, którzy korzystają z ulicy Przewodowej, nie musieli korzystać z innego, bocznego pasa, żeby w ogóle objeżdżać kałuże, a raczej ten basen naturalny, który powstaje przy jakiś większych opadach - wyjaśnia.



Jak wynika z odpowiedzi stołecznego ratusza, w planach jest zmiana lokalizacji przystanku. Uzależnione jest to jednak od przebudowy skrzyżowania ulic Przewodowej i Strzygłowskiej.

- Jesteśmy na etapie wydania zezwolenia na przebudowę - mówi rzecznik Wawra Marcin Jakubik i dodaje, że może to potrwać około 4 tygodni. - Po wydaniu tej decyzji ogłosimy wspólny przetarg i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z terminami, to realnie prace zakończą się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału przyszłego roku. Oczywiście wiadomo, idzie zima, pogoda będzie miała jakieś znaczenie, natomiast jest to realny termin zakończenia robót - tłumaczy.





To jednak nie rozwiązuje problemu kierowców. Zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich, który jest odpowiedzialny za ulicę, czy planuje zmiany w odwodnieniu drogi. Czekamy na odpowiedź.

Czytaj też: Jak dojechać na cmentarze w Warszawie autobusami? Nowe linie i rozkłady