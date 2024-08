Poranne korki na Pradze Południe. „Jest gorzej niż fatalnie. Czekamy 15 min na autobus” Mikołaj Cichocki 08.08.2024 07:51 Poranne utrudnienia na Pradze Południe w rejonie ulic Targowej i Zamoyskiego są spowodowane pracami drogowców. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia RDC, który podaje, że najgorzej jest na skrzyżowaniu z Targową. Kierowcy są sfrustrowani, ale nie tylko oni, bo problem dotyczy również pasażerów komunikacji miejskiej.

Korki na Pradze Południe (autor: RDC)

Przez remont nawierzchni ulic Zamoyskiego i Targowej na warszawskiej Pradze Południe rano tworzą się korki.

Zamknięty jest pas do skrętu w lewo w ulicę Lubelską do dworca i pas do jazdy prosto. Na Targowej kierowcy jadą jednym pasem.

Po godz. 7:00 rano zablokowana pozostaje ulica na odcinku od Ząbkowskiej do al. Zielenieckiej. Są opóźnienia w kursowaniu autobusów. Zalecane jest korzystanie z tramwajów.

Zarówno pasażerowie, jak i kierowcy powiedzieli naszemu reporterowi, że tak źle w tym miejscu od dawna nie było.

Jednym pasem na Grochów

Od wiaduktu kolejowego do fabryki Wedla zamknięte są dwa pasy: środkowy i wzdłuż torowiska tramwajowego. Kierowcy w stronę Grochowa jadą prawym pasem.

Już na skrzyżowaniu z Sokolą na Targowej są dwa pasy do jazdy prosto. Z prawego można tylko skręcić w Sokolą. Za wiaduktem kolejowym kierowcom pozostanie jeden pas, ale na skrzyżowaniu z aleją Zieleniecką mają dodatkowe pasy do skrętu w prawo.

Zalecany objazd poprowadzi ulicą Kłopotowskiego lub Sokolą do Wybrzeża Szczecińskiego i dalej aleją Waszyngtona do ronda Wiatraczna.

Utrudnienia przy Zielenieckiej

W alei Zielenieckiej, przed skrzyżowaniem z Zamoyskiego, jezdnia została zwężona, ale kierowcy nadal skręcą tu w prawo lub w lewo. Tylko w nocy lub w weekend nie ma skrętu w kierunku Grochowskiej. Objazd kieruje w aleję Waszyngtona.

Nie ma zawrotki przed wiaduktem kolejowym. Kierowcy skręcą tu tylko w lewo, żeby pojechać na błonia stadionu PGE Narodowego albo do Sokolej i Jagiellońskiej.

Zmiany w następnym etapie

W następnym etapie roboty przeniosą się na drugą stronę jezdni. Kierowcy pojadą bliżej torowiska tramwajowego. Dodatkowo, w nocy albo weekend nie będzie skrętu z alei Zielenieckiej do Targowej. Objazd zostanie poprowadzony Wybrzeżem Szczecińskim i Okrzei lub Zamoyskiego, Lubelską i Skaryszewską.

Wyjazd z błoni PGE Narodowego będzie tylko w lewo – w stronę Jagiellońskiej. Z kolei jadący Zamoyskiego od Jagiellońskiej na skrzyżowaniu z Sokolą będą mieli jeden pas do jazdy prosto. Za wiaduktem kolejowym skręcą w prawo – na błonia. Nie przejadą do Zamoyskiego.

Frezowanie Plus

Prace na Zamoyskiego to kolejne „Frezowanie Plus”. Na remontowanym odcinku zmieni się znacznie więcej niż tylko nawierzchnia jezdni. Remont przejdzie część chodnika po stronie fabryki Wedla, między aleją Zieleniecką a ulicą Lubelską oraz kawałek za skrzyżowaniem.

Pozostała część zostanie rozpłytowana w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. W miejscu betonu pojawi się zieleń.

Dotychczasowe parkowanie skośne zostanie przeorganizowane na bezpieczniejsze parkowanie równoległe. Wszystkie prace potrwają do końca sierpnia.

